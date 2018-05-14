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مصر توافق على استقبال جرحى غزة بمستشفياتها

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن نظيرتها المصرية ستفتح مستشفياتها لاستقبال الجرحى الذين سقطوا اليوم الإثنين، جراء المجزرة الإسرائيلية على الحدود الشرقية للقطاع، خلال مشاركتهم في مسيرة "العودة".
وفي تصريح صحفي مكتوب مقتضب وصل الأناضول نسخة منه، قال أشرف القدرة، الناطق باسم الوزارة، "نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لمعالي وزير الصحة في مصر، أحمد عماد الدين على استجابته العاجلة والمقدرة لإنقاذ حياة جرحى قطاع غزة".
وأضاف: "نشكره لفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى وتزويد مستشفيات قطاع غزة بأدوية ولوازم طبية عاجلة".
وناشدت وزارة الصحة في بيان سابق لها اليوم، مصر بـ"إمداد مستشفيات القطاع بالأدوية والمستكلهات الطبية للطوارئ، جراء النقص الكبير الذي تعاني منه المستشفيات، مما يعيق معالجة آلاف الجرحى".
ودعت الوزارة، السلطات المصرية، إلى "نقل الجرحى للمستشفيات التخصصية داخل مصر؛ وذلك بسبب الأعداد المتزايدة من المصابين بجراحات معقدة تحتاج إلى تدخلات علاجية غير متوفرة في القطاع".
وقالت إن "الطواقم الطبية عالجت عشرات الحالات على أرض المستشفيات بغزة، لعدم وجود أسرة وغرف كافية لهم".
ويتظاهر منذ الصباح، آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، احتجاجا على نقل السفارة الأمريكية من مدينة تل أبيب إلى القدس، واحياء للذكرى الـ 70 للنكبة.
وقالت وزارة الصحة إن 55 فلسطينيًا استشهدوا، وأصيب 2771 آخرين بجراح مختلفة، جراء المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي، بحق المشاركين في مسيرة "العودة" السلمية بالقرب من الحدود الشرقية لقطاع غزة. -

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