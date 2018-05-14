» تركيا تستدعي سفيريها في واشنطن وتل أبيب

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القدس

أعلن المتحدث باسم الحكومة التركية، نعمان قورتولموش، استدعاء سفيري بلاده في واشنطن وتل أبيب للتشاور.

وأكد "قورتولموش"، أن بلاده أعلنت الحداد 3 أيام تضامنًا مع الفلسطينيين واحترامًا لشهدائهم، كما قررت تركيا دعوة منظمة التعاون الإسلامي لاجتماع طارئ يوم الجمعة المقبل، وفق وكالة "الأناضول".

وأشار إلى أن برلمان بلاده سيعقد غدًا جلسة خاصة حول القدس.

كما أكد متحدث الحكومة التركية أن بلاده ستدعو إلى اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة عبر مبادرة من وزارة الخارجية التركية.

وعصر اليوم، نقلت الولايات المتحدة سفارتها رسميًا إلى القدس، تنفيذًا لقرار سابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وسقط 55 شهيدًا و2770 مصابًا برصاص الجيش الإسرائيلي في مظاهرات نظمها آلاف الفلسطينيين اليوم، على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، احتجاجًا على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وإحياءً للذكرى الـ 70 للنكبة.

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