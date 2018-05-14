» تعديل 7 وزارات بالحكومة السودانية

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السودان

عمر البشير

حكومة الوفاق

تعديل حكومي

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الاثنين، مراسيم جمهورية قضت بتعديل في حكومة الوفاق الوطني، شملت 7 وزراء و8 ولاة و5 وزراء دولة، حسب وكالة الأنباء السودانية.

وأفادت الوكالة، أن التشكيل شمل تعيين 7 وزراء، وهم إبراهيم محمود حامد (مساعد الرئيس السوداني السابق) وزيرًا للداخلية، وللخارجية الدريري محمد أحمد أحمد.

وعين محمد أحمد سالم وزيرًا للعدل، وعبد الله سليمان عبد الله لوزارة الزراعة والغابات، ولوزارة النفط أزهري عبد القادر.

كما عين أبو البشر عبد الرحمن وزيرًا للشباب والرياضة، وانتقل هاشم على سالم، من وزير معادن إلى وزير برئاسة مجلس الوزراء.


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