» أهالي ضحايا الأقباط يتوافدون على المطار لاستقبال "رفات زويهم"

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لقطة من عملية ذبح الأقباط المصريين بليبيا على يد الإرهابيين

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مطار القاهرة

اهالي الاقباط

استقبال الرفات

حرص عدد من أهالى ضحايا الأقباط المصريين ضحايا مذبحة سرت، التى نفذها عناصر من تنظيم داعش بليبا، على التوافد لمطار القاهرة لاستقبال رفات ذويهم، تزامنًا مع وصول البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للمطار.

وأقامت الكاتدرائية المرقسية زفة استقبال الرفات أمام صالة كبار الزوار بالمطار، تم خلالها عزف عدد من الأناشيد القبطية.

يذكر أن الطائرة التى تحمل رفات الاقباط المصريين ضحايا مذبحة سرت، التي نفذها عناصر من تنظيم داعش، وصلت مطار القاهرة قادمة من مطار مصراته الليبية، وجار نقلهم داخل 22 سيارة إسعاف تمهيدًا لدفنهم بمقابر أسرهم، تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار، بتكليف من إبراهيم حسن مدير إسعاف مطار القاهرة، وذلك بعد أن سحب عينات من أهالى الضحايا لمطابقتها بالعينات التى تم سحبها من الرفات.


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