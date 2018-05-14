مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة غدًا حول «مجزرة غزة»

14 مايو 2018 - 08:06 م

أفادت فضائية العربية الحدث منذ قليل، نقلاً عن مراسلها أن مجلس الأمن سيعقد جلسة طارئة غداً الثلاثاء حول المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة الاثنين.

وفي مؤتمر صحفي مشترك لمندوبي السعودية وفلسطين في الأمم المتحدة، أعلن مندوب فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور، أن البعثة الفلسطينية قدمت رسالة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مجزرة اليوم الاثنين في غزة.

وندد منصور، بوحشية الجيش الإسرائيلي في التعامل مع المتظاهرين الفلسطينيين ومحاسبة المسئولين عن الاعتداءات الوحشية، مطالبًا بالحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين.

وقال منصور، إنه سيلتقي والمندوب السعودي في الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، عقب المؤتمر الصحفي برئيس مجلس الأمن الدولي.

وأكد أن ما حدث في غزة هو جرائم حرب، ولا بد من التعامل معها من خلال الآليات الخاصة بالقانون الدولي.

وأشار إلى أن هذه المجزرة جاءت في الوقت الذي يصادف قيام أميركا بشكل استفزازي بافتتاح سفارتها في القدس، معتبرًا أنه يوم مأساوي للفلسطينيين.

وأضاف منصور: هم يعتقدون أنهم يفتحون مجالاً للسلام بنقل السفارة إلى القدس، ولكنهم يؤججون الامتعاض والكراهية.

وشدد على ضرورة تحمل مجلس الأمن لمسئولياته، مشيرًا إلى احتمالية عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن في أسرع وقت حول مذبحة غزة.