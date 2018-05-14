«بكري» للحكومة: لماذا تبعدون أصحاب الضمائر الحية ‎

14 مايو 2018 - 07:51 م

استنكر مصطفى بكري عضو مجلس النواب، قرار إقالة اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك من منصبه، متسائلًا عن أسباب الاستغناء عن شخص يتميز بالكفاءة والنزاهة.

وكتب «بكري» عبر حسابه على «تويتر» :« بعد ان قاتل علي مدي سنوات من اجل قانون حماية المستهلك وقدم تجربة تحتذي تم اعفاء عاطف يعقوب رئيس الجهاز من منصبه دون ان يقولوا لنا ، كيف ولماذا ، عاطف يعقوب من اصحاب الضمير الحي ، اليس غريبا الاستغناء علي شخص يتميز بالكفاءة والنزاهة».

وفي أول تعليق له على قرار إقالته، قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه استقبل قرار وزير التموين بإعفائه من منصبه كرئيسًا للجهاز، مشيرًا إلى أنه :« طالع مرفوع الراس، وما فيش على راسي بطحه".

وأضاف: "خضنا حربا شرسة من أجل حماية المستهلك المصري، ولم نتهاون يوما في كشف أية مخالفة ضد جميع الشركات دون مجاملة لأحد".

ويعد عاطف يعقوب هو الرئيس الثاني لجهاز حماية المستهلك منذ تاسيسه فى عام 2007، بعد أن تولى سعيد الألفى الجهاز لمدة 3 سنوات.