مستشفيات غزة تستغيث بمصر

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غزة

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مستشفيات

استغاثة

نداء

ناشدت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، مصر بإمداد مستشفيات القطاع بالأدوية والمستلزمات الطبية للطوارئ، لإنقاذ الجرحى جراء النقص الكبير الذي تعاني منه المستشفيات، مما يعيق معالجة آلاف المصابين، الذين سقطوا خلال المجزرة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: "وزارة الصحة الفلسطينية تناشد الشقيقة مصر بإمداد مستشفيات قطاع غزة بالأدوية والمستهلكات الطبية للطوارئ".

وأضافت: "كما نناشدها إيفاد طواقم طبية متخصصة في جراحة الأوعية الدموية وجراحة العظام والتخدير والعناية المركزة".

ودعت الوزارة السلطات المصرية، إلى "نقل الجرحى للمستشفيات التخصصية داخل مصر؛ وذلك بسبب الأعداد المتزايدة من المصابين بجراحات معقدة تحتاج إلى تدخلات علاجية غير متوفرة في قطاع غزة".

ويتظاهر منذ الصباح، آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، احتجاجًا على نقل السفارة الأمريكية من مدينة تل أبيب إلى القدس، وإحياء للذكرى الـ70 للنكبة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أكدت ارتفاع عدد الشهداء إلى 52 شهيداً جراء الاستهداف الإسرائيلى للمشاركين فى مسيرة العودة الكبرى اليوم شرق قطاع غزة، وذلك على خلفية نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس.


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