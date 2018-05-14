"صادق": هذه رسالة شهداء فلسطين إلي إسرائيل

14 مايو 2018 - 07:43 م



قال الدكتور سعيد صادق أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن سقوط عدد كبير من الشهداء اليوم في الأراضي الفلسطينية، سيكون له أثر كبير علي إسرائيل وهو توصيل رسالة الي قوات الاحتلال الإسرائيلية، بأن القضية الفلسطينية لم ولن تموت حتي مع وجود صمت عربي ودولي حول المجزرة الإسرائيلية اليوم .

وأكد صادق، في تصريحات خاصة لـ"المصريون" أن الصمت العربي حول ما يحدث اليوم في فلسطين يعود إلي انشغال معظم الدول العربية في خلافاتها الداخلية مثل سوريا والعراق واليمن وليبيا .

وشدد صادق، على أن تقديم الشعب الفلسطيني لعدد كبير من الشهداء اليوم في يوم النكبة، جاء إيمانًا منه بأنه هو الذي يجب أن يدافع عن أرضه ويحررها من الاحتلال الإسرائيلي ويفسد فرحة إسرائيل بافتتاح السفارة الأمريكية في القدس.





