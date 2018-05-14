أخطر اعترافات «حسن نصر الله» عن مفاوضاته السرية مع أمريكا

14 مايو 2018 - 07:23 م

كشف حسن نصر الله، أمين عام حزب الله اللبناني، تفاصيل بالغة الأهمية والخطورة عن مفاوضاته السرية مع الإدارات الأمريكية المختلفة، والإغراءات التي قدمت لحزبه مقابل التعاون مع أمريكا، وعدم المساس بالأمن الإسرائيلي بشكل جدى والاكتفاء بالخطب الإعلامية.

وقال "نصر الله" في حوار له مع قناة الميادين الموالية لإيران: "إن شخصية أمريكية رفيعة نقلت له رسالة خطية من ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي، عقب أحداث 11 أيلول (سبتمبر) وفيها إغراءات ليس لها أول ولا آخر، متعلقة بالحدود والأسرى والمال "ملياري دولار لحزب الله" وتمكيننا من الوجود بالحكومة اللبنانية والشطب من على لوائح الإرهاب والاعتراف بنا دوليًا وفك القيود علينا والاحتفاظ بسلاحنا، وذلك مقابل عدة التزامات".

وأشار إلى أن المبعوث عرض عليه أيضًا: "عدم الاعتراف بإسرائيل مع السماح بمهاجمة إسرائيل بالخطب قدر ما نشاء، حيث أكد أن كثيرًا من الخطب التي تهاجم أمريكا وإسرائيل "مأذون بها" حسب قوله.

وأوضح، أن العرض الأمريكي كان مقابل ثلاثة التزامات تتمثل في: "أولًا عدم إطلاق نار على إسرائيل، والمطلب الثاني يتمثل في: "عدم مساعدة الفلسطينيين بالسلاح أو الذخيرة أو المال أو الإمكانيات أو التجربة أو الخبرة، ولكن مسموح بالخطب"، أما عن المطلب الثالث، فكان عبارة عن: "التعاون في موضوع محاربة القاعدة".

كما أكد أن آخر اتصالاته مع الإدارة الأمريكية لحث حزب الله على التعاون معها، كانت بعد فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولكن قبل توليه الحكم، وأن تفاصيل المبادرة كانت تتمثل في طلب تجديد الحوار على نفس البنود القديمة.

من جانبه، علق الشيخ صبحي الطفيلي أمين عام حزب الله السابق، على حديث حسن نصر الله بوصفه للحديث بأنه اعتراف بالعمالة الكاملة، كما رصد أعمال ونشاطات حزب الله خلال السنوات الماضية، ليؤكد أنها متطابقة مع المطالب الأمريكية بالكامل، سواء من حماية أمن إسرائيل، أو التوقف عن دعم الفلسطينيين إلا بالكلام والخطب، وانتهاء بالمشاركة في قتال القاعدة في سوريا والعراق.

الطفيلي قال: إن الأمريكيين من جانبهم وفوا بكل الالتزامات، فقد مكنوا الحزب من الحكومة اللبنانية، وسمحوا له بالاحتفاظ بالسلاح خاصة المتوسط وتلقي المدد أيضًا، كما ساهموا من خلال بعض دول الخليج في إعمار جنوب لبنان، حيث نفوذ وهيمنة حزب الله، وقال إن دول الخليج دفعت مليارًا ونصف المليار دولار تقريبًا لإعمار مناطق حزب الله.

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