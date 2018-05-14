انفجار قنبلة بالعاصمة الإدارية الجديدة

14 مايو 2018 - 06:42 م

أكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أن قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، تلقى بلاغاً بانفجار جسم غريب بمحيط العاصمة الإدارية الجديدة ووجود مصابين.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه فى تصريحات نقلها موقع "مصراوي"، اليوم الاثنين، أنه بالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، حيث تبين مصرع أربعة أشخاص وإصابة شخص آخر عاملين بإحدى الشركات التي تعمل بالعاصمة.

وتابع المصدر، أن الجسم الذي انفجر يُرجح أن يكون لغمًا أرضيًا مدفونًا في الأرض منذ فترة.

من جانبه قال اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس العاصمة الإدارية الجديدة، إن الانفجار نتج عن لغم مدفون بالصحراء، مشيرًا إلى أن اللغم من مخلفات الحروب.

وتابع، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، حيث تم فرض كردون حول محيط الحادث، ونقل المصاب إلى مستشفى بدر لتلقي العلاج.