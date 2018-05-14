إحالة 13 متهمًا للمفتي في قضية «الهروب الكبير»

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جنايات الإسماعيلية

فضيلة المفتي

اخالة 13 متهم

قضية الهروب الكبري

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار هاني غبريال، إحالة  13 متهمًا بينهم تكفيريين في قضية الهروب الكبير من سجن المستقبل إلى فضيلة المفتي وتحديد جلسة 12 يوليو المُقبل للنطق بالحكم.

 وشهدت الجلسات الأخيرة، عدة طلبات من دفاع المتهمين، حيث طلب المحامي عن المتهم عوض الله موسى، تحويله لمصلحة الطب الشرعي بمستشفى الأمراض النفسية والعصبية، لتوقيع الكشف الطبي عليه وقدم المتهم للمحكمة حافظة مستندات تبرهن على أنه يعاني من مرض الصرع قبل وقوع الجريمة منها طلب مقدم للنيابة العامة بالتل الكبير لعرضه على مفتش الصحة لعلاجه من هذا المرض أثناء القبض عليه في قضايا أخرى.

وضمت حافظة المستندات، طلبًا مقدمًا إلى رئيس النيابة الكلية بالإسماعيلية، لعرض المتهم على مفتش الصحة لعلاجه من مرض الصرع أثناء تجديد حبسه بمعرفة محكمة الجنايات.

 وكان المستشار عمرو سامي المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسماعيلية، أمر بإحالة 13 متهمًا من الهاربين من سجن المستقبل بالإسماعيلية، ومن ساعدهم في عملية الهروب والتي وقعت أحداثها خلال أكتوبر قبل الماضي لمحكمة الجنايات والمتهم فيها "أحمد شحاتة محمد "محبوس" والمتهم من أنصار تنظيم بيت المقدس، وعودة درويش علي "هارب" تنظيم أنصار بيت المقدس، وصلاح سعيد لافى "هارب" من تنظيم أنصار بيت المقدس، وياسر عيد زيد "هارب" وعوض الله موسى علي "محبوس"، وأحمد يونس محمد "محبوس" وإبراهيم صالح حسن وشهرته الشيخ إبراهيم "محبوس"، وعويض سلامة عايد وشهرته الشيخ عويض "محبوس"، وياسر محمود محمد المزينى "محبوس"، وحسين عيد عودة أبوزينة "هارب"، وكمال عيد عودة أبو زينة "هارب"، وفايز عيد عودة الله أبوزينة "هارب" وعبد الله سعيد سعد لافي "هارب". 


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