» «أبوتريكة» يخرج عن صمته: التاريخ لن يرحم حُكامنا

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محمد أبوتريكة
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فلسطين

الاحتلال

السفارة

ابو تريكة

أبدى محمد أبو تريكة نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، غضبه الشديد واستنكاره لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، مشددًا على أن التاريخ لن يرحم أحد سواء شعوب أو حكام.

وأكد «أبوتريكة» أن فلسطين بوصلة الأمة وعلينا جميعًا الوقوف معها في وجه الكيان الصهيوني المحتل.

وكتب عبر حسابه على «تويتر» :« فلسطين دائما المعاناة في الحاضر تعطيك الأمل في المستقبل بوصلة الأمة هناك علينا جميعا الوقوف معها في وجه كيان صهيوني محتل .القدس شرف الأمة ولن يرحم التاريخ أحد شعوب وحكام».

وافتتحت الولايات المتحدة اليوم الاثنين رسميا سفارتها بالقدس المحتلة بتأكيد عبر رسالة بالفيديو من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن القدس عاصمة حقيقية لإسرائيل، حسب زعمه.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رسالته إلى المشاركين في المراسم إن إسرائيل دولة مستقلة ويحق لها مثل لأي دولة في العالم أن تحدد عاصمتها والقدس عاصمة حقيقية لإسرائيل، كما أكد ترامب أن واشنطن ملتزمة تماما باتفاق السلام.

ورحب السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان في كلمة افتتاحية بالمدعوين لافتتاح سفارة واشنطن بالقدس، مشيدا باعتراف الرئيس دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، حسب زعمه.


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