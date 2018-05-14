  • الثلاثاء 15 مايو 2018
  • بتوقيت مصر05:22 ص
بحث متقدم
فرحات

فرحات لمتحدق الخارجية: الصمت خجلا أفضل

الهلالي

الهلالي: "مفيش آية في القرآن بتقول ادفع الزكاة"

الأرز

«شعبة الأرز» تكشف سر اختفاؤه من الأسواق

أديب

هذا ما قاله عمرو أديب عن وزير النقل وأزمة المترو

الأرصاد: طقس الخميس مائل للدفء

الأرصاد تحذر: موجة حارة تبدأ أول أيام رمضان

مترو الأنفاق

حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو مرة أخرى

افتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة

سر تجاهل الإعلام لافتتاح السفارة الأمريكية بالقدس

السيسي

هذا هدف مؤتمر«السيسي» بعد الغضب الشعبي

حسن نصرالله

أخطر اعترافات «حسن نصر الله» عن مفاوضاته السرية مع أمريكا

أرشيفية

الدستور ينص على المصالحة الوطنية

«عبد الغفار»: هذا هو الهدف من «ريادة الأعمال» بالجامعات

آخر الأخبار

عبد الغفار
عبد الغفار

أسامة عبد الله

أخبار متعلقة
#

وزير التعليم العالى: أسبوع متحدى الإعاقة نموذج للفخر

#

"السيسى" يعقد اجتماعا مع رجال وسيدات أعمال في عمان

#

السيسي يضع إكليل الزهور على النصب التذكارية لشهداء الشرطة

#

طرح 18 ألف وحدة سكنية للمصريين بالخارج

شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الاثنين، فعاليات افتتاح منظومة دعم الصناعة المحلية وريادة الأعمال والابتكار، بحضورالدكتور صديق عبد السلام أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وذلك بمقر جامعة النيل الأهلية.

وقال "عبد الغفار"، إن جامعة النيل الأهلية ككيان غير هادف للربح، وتعد من أهم الجامعات في مجال التكنولوجيا، والتي يجب دعمها لما تقدمه من خدمات تعليمية فائقة المستوى للطلاب.

وأضاف، أن الهدف من مركز ريادة الأعمال بالجامعات، هو تأهيل الشباب  المصرى للعمل الحر، لافتاً إلى أن نموذج ريادة الأعمال يؤدى إلى تطوير الصناعات المحلية وربط الدراسة بسوق العمل المصرى.

وعلى هامش الافتتاح، تفقد الوزير عددًا من المعامل البحثية، والتي تمكنت الجامعة من إنشائها وتطويرها خلال الفترة الماضية، ومنها معمل الطاقة المتجددة والتحكم الآلي المتقدم، ومعمل التصنيع ووحدة الابتكار؛ بهدف تطوير مهارات الابتكار لدى الطلاب والباحثين.

 كما  شاهد عبد الغفار، عرضًا حول أحدث التقنيات في الطباعة ثلاثية الأبعاد والمسح بالليزر، كما استمع إلى عدد من الباحثين بمعمل التحكم في الاهتزازات الميكانيكية والصوتيات؛ بهدف تطوير منظومات التحكم في الصناعات المتقدمة وتطبيقات خطوط الإنتاج.

ويقدم البنك المركزى، الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرة رواد النيل، وأن جامعة النيل الأهلية تستضيف عددًا من شركاء المجتمع المدنى، وأن منظومة دعم الصناعة المحلية تستخدم التقنيات الحديثة والمعارف المتقدمة، وذلك لإحداث التطوير النوعي في منظومة التعليم، وإكسابها المقومات الأساسية للمنافسة العالمية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

احتفالية أمريكية بلون الدم في القدس العربية

جمال سلطان

لماذا العرب الأكثر تخلفًا دون بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

القلق من جمال مبارك

فراج إسماعيل

حوادث «صلاح» وجرائمه

حسام فتحي

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

يوميات بيروت.. وطن الحرية والجمال والانتخابات

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق ناري لـ"أديب" على مفاوضات سد النهضة
» أردوغان: سنتحرك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية
» معلومة هامة بشان رفع أسعار تذاكر السكة الحديد
» استشهاد نجل«الرنتيسى» القيادي بـ«حماس»
» تركيا تستدعي سفيريها في واشنطن وتل أبيب
» حبس زوجة نجل سامي عنان
» تعديل 7 وزارات بالحكومة السودانية
» أهالي ضحايا الأقباط يتوافدون على المطار لاستقبال "رفات زويهم"
» «أبوتريكة» يخرج عن صمته: التاريخ لن يرحم حُكامنا
» جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها بتل أبيب
» ارتفاع شهداء غزة لـ 55 وإصابة 2770 آخرين

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
فوانيس رمضان
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون