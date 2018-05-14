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"البنك الدولى" يبحث تمويل مشروع خط سكة حديد ودعم النقل النهرى

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اتفاق على إنشاء خط سكة حديد بين مصر وإثيوبيا

يبحث البنك الدولي تمويل مشروع لتنفيذ خط وصلة المناشي/ 6 أكتوبر، والذي قامت هيئة السكك الحديدية بطرح الأعمال الاستشارية الخاصة به، وفقا لبيان صادر عن وزارة النقل.

كما يدرس البنك، التعاون مع مصر في تقديم الدعم الفني لإنشاء جهاز تنظيم نقل الركاب والبضائع، والتعاون في مجال النقل النهري والمسارات الملاحية النهرية، بما ينعكس على زيادة المنقول من البضائع عبر نهر النيل.

واجتمع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، مع وفد البنك الدولى، حيث تم استعراض موقف المشروعات التى يقوم البنك بتمويلها، مثل مشروع تمويل تجديد 300 كم سكة حديد، والذى يموله البنك الدولي بإجمالي 270 مليون دولار، بالإضافة إلى تمويل بعض مشروعات تطوير وتحديث نظم الإشارات بتمويل مقداره 330 مليون دولار، وذلك على خطوط القاهرة/ الإسكندرية– بنى سويف- أسيوط– سوهاج– نجع حمادى.


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