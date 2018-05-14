فرنسا تعلن رفضها نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

14 مايو 2018 - 05:17 م

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، رفضها قرار الولايات المتحدة الأمريكية، بنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس مؤكدة أنه هذا القرار يتنافى مع القوانين الدولية.

وذكر بيان للوزارة: "سبق وكرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكثر من مرة، أنه لا توافق على القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس".

وتابع البيان أن هذا القرار مناف للقانون الدولي، وبشكل خاص يتنافى مع قرارات مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة"، وفق وكالة "سبوتنيك".

واحتفلت إسرائيل، اليوم الاثنين، بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس بحضور إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، على رأس وفد أمريكي يضم أكثر من 250 شخصية.

وشارك في احتفالات نقل السفارة ممثلو 32 دولة، بينها دول أسيوية وأفريقية، إضافة إلى أمريكا، وعدد من الدول الأوروبية.