» حبس زوجة نجل سامي عنان

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زوجة نجل سامي عنان

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حبس

النيابة العامة

زوجة سامي عنان

تهمة قتل عامل

استأنفت نجلاء محمد على، زوجة سمير سامى عنان، على قرار نيابة أكتوبر بحبسها 15 يومًا فى اتهامها بالشروع فى قتل فرد أمن بمدينة الشيخ زايد.

وكشفت مصادر، إن النيابة قررت حبس المتهمة على خلفية استكمال التحقيقات فى القضية رقم 3039 لسنة 2018 جنح الشيخ زايد، وأنه تم احتجازها بقسم شرطة الشيخ زايد، ومن المقرر أن يتم نظر الاستئناف صباح الغد أمام محكمة الجيزة.

ووجهت النيابة للمتهمة جريمة الشروع بقتل فرد أمن بكمباوند الشيخ زايد دهسًا بسيارتها، أثناء مطاردتها لأحد الأشخاص لوجود خلافات بينهما، وعقب تدخل فرد الأمن قامت بدهسه بسيارتها، ما تسبب فى إصابته، وقامت قوات الأمن باصطحابها لقسم شرطة الشيخ زايد، وقررت النيابة حبسها على ذمة التحقيقات.


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