مصر تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين بفلسطين

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فلسطين

مصر

وزير الخارجية

القدس

أعربت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، عن إدانتها الشديدة لاستهداف المدنيين الفلسطينيين العزل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى، وهو ما أوقع حتى الآن 41 شهيدًا وما يزيد على 1900 مصاب.

وأكدت الخارجية، في بيان لها رفض مصر القاطع لاستخدام القوة فى مواجهة مسيرات سلمية تطالب بحقوق مشروعة وعادلة، محذرة من التبعات السلبية لمثل هذا التصعيد الخطير فى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح البيان، دعم مصر الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، وعلى رأسها الحق فى إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.


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