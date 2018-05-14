«جنايات القاهرة» تحكم على «يوسف الحسينى» بالغرامة

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جنايات القاهرة

يوسف الحسيني

تغريم

سب الزند

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، اليوم الاثنين، بتغريم الإعلامي يوسف الحسيني مبلغ 10 آلاف جنيه في اتهامه بسب وقذف وزير العدل الأسبق، المستشار أحمد الزند وإهانة السلطة القضائية.

كان وزير العدل الأسبق المستشار أحمد الزند قد تقدم بثلاثة بلاغات للمستشار نبيل صادق، النائب العام، ضد الإعلامي يوسف الحسيني، يتهمه فيه بإهانته، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تضليل الرأي العام، فى ثلاث حلقات منفصلة من برنامجه.


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