  • الثلاثاء 15 مايو 2018
  • بتوقيت مصر05:24 ص
بحث متقدم
فرحات

فرحات لمتحدق الخارجية: الصمت خجلا أفضل

الهلالي

الهلالي: "مفيش آية في القرآن بتقول ادفع الزكاة"

الأرز

«شعبة الأرز» تكشف سر اختفاؤه من الأسواق

أديب

هذا ما قاله عمرو أديب عن وزير النقل وأزمة المترو

الأرصاد: طقس الخميس مائل للدفء

الأرصاد تحذر: موجة حارة تبدأ أول أيام رمضان

مترو الأنفاق

حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو مرة أخرى

افتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة

سر تجاهل الإعلام لافتتاح السفارة الأمريكية بالقدس

السيسي

هذا هدف مؤتمر«السيسي» بعد الغضب الشعبي

حسن نصرالله

أخطر اعترافات «حسن نصر الله» عن مفاوضاته السرية مع أمريكا

أرشيفية

الدستور ينص على المصالحة الوطنية

إنشاء 18 صومعة بتكلفة 250 مليون جنيه بالخانكة

قبلي وبحري

اجتماع المحافظ
اجتماع المحافظ

علي إسماعيل

أخبار متعلقة
#

محافظ البحر الأحمر: 1.5 مليون جنيه تكلفة مكتب العمل بمرسى علم

#

إنشاء كوبري قلما الجديد على الطريق الزراعي بتكلفة 150 مليون جنيه

#

200 مليون جنيه لإنشاء مجزر آلي بالغردقة

#

افتتاح 5 مدارس جديدة بتكلفة 25 مليون جنيه بطوخ

إنشاء 18. صومعة. بتكلفة 250. مليون جنيه. بالخانكة

عقد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، اجتماعًا تنسيقيًا حضره مسئولو الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي والشركة القابضة للكهرباء وشركة المقاولون العرب ورئيس مدينة الخانكة وذلك لتذليل بعض المعوقات والمشكلات التي تتعلق بمشروع الصوامع والذي يتكون من 18 صومعة بتكلفة 250 مليون جنيه بطاقة 90 ألف طن قمح الجاري إنشاءه بمنطقة عرب العلقيات بمدينة الخانكة.

وتناول الاجتماع، حل مشكلة خط السكة الحديد المخصص لنقل القمح إلى مجمع الصوامع حيث قام السيد المحافظ بالاتصال تليفونيًا بالسيد وزير النقل لحل المشكلة حيث وعد سيادته بدراسة الرسومات الهندسية لخط السكة الحديد واعتمادها فورًا ليتمكن القائمون بالأعمال من الانتهاء من المشروع، طبقًا للمواعيد المحددة، كما بحث المحافظ أيضا مشكلة تسريب مياه الصرف الصحي إلى موقع المشروع حيث أصدر المحافظ قرارًا بانضمام عدد 2 سيارة كسح كبيرة من الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي إلي مجلس مدينة الخانكة للتواجد في الموقع وشفط جميع المياه  كحل مؤقت ومخاطبة وزير الإسكان لإنشاء محطة رفع صرف صحي لخدمة منطقة عرب العليقات والسجن بأبو زعبل خلال العام الجاري.

كما تمت مناقشة مشكلة الكهرباء، حيث أصدر المحافظ تعليماته للشركة المنفذة لمشروع الصوامع بسرعة موافاة الشركة القابضة للكهرباء برسومات وتصميمات لوحات الكهرباء الداخلية لاعتمادها وعمل مقايسة تقديرية بالمبالغ المستحقة  خلال يومين.

ومن جانبه أكد المحافظ، أن الهدف من الاجتماع هو تذليل العقبات والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية لحل المشكلات التي تعرقل تسليم هذا المشروع القومي العملاق في الموعد المحدد.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

احتفالية أمريكية بلون الدم في القدس العربية

جمال سلطان

لماذا العرب الأكثر تخلفًا دون بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

القلق من جمال مبارك

فراج إسماعيل

حوادث «صلاح» وجرائمه

حسام فتحي

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

يوميات بيروت.. وطن الحرية والجمال والانتخابات

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق ناري لـ"أديب" على مفاوضات سد النهضة
» أردوغان: سنتحرك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية
» معلومة هامة بشان رفع أسعار تذاكر السكة الحديد
» استشهاد نجل«الرنتيسى» القيادي بـ«حماس»
» تركيا تستدعي سفيريها في واشنطن وتل أبيب
» حبس زوجة نجل سامي عنان
» تعديل 7 وزارات بالحكومة السودانية
» أهالي ضحايا الأقباط يتوافدون على المطار لاستقبال "رفات زويهم"
» «أبوتريكة» يخرج عن صمته: التاريخ لن يرحم حُكامنا
» جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها بتل أبيب
» ارتفاع شهداء غزة لـ 55 وإصابة 2770 آخرين

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
فوانيس رمضان
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون