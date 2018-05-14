"عشماوى": لجنة الأمومة والطفولة تقضي علي أطفال الشوارع

14 مايو 2018 - 04:13 م

عقد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية اليوم، اجتماع اللجنة العامة للأمومة والطفولة، بحضور سلوى ترك مقرر اللجنة، ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والأوقاف والصحة والشباب والرياضة والتعليم والقوى العاملة، وذلك لمناقشة عدة موضوعات تخص برنامج حماية الأمومة والطفولة بالمحافظة.

وشدد المحافظ، خلال الجلسة بضرورة المتابعة المستمرة لكافة مؤسسات ودور الرعاية على مستوي المحافظة، بالإضافة إلي المدارس الابتدائية ورياض الأطفال والتواصل مع الأطفال وأسرهم وحل المشكلات الأسرية واكتشاف الأمراض النفسية التي قد تصيب الأطفال في هذه المرحلة نتيجة الإهمال الأسري.

وأضاف عشماوي، أن دور لجان حماية الطفولة سيساهم في القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال والعديد من المشاكل التي تواجه الأطفال من العنف والإستغلال داخل الأسرة أو المدرسة والشارع.

ومن جانبه أكد المحافظ، أنه يقدم كل الدعم لجميع برامج الأمومة والطفولة وذلك في إطار إهتمام الدولة تلك اللجان وللدور الكبير المنوط بها في المساهمة في تربية وتوجيه النشء والإصلاح الأسري الذي يعد ركيزة أساسية لنهوض أي مجتمع وإيجاد أفراد صالحين به.