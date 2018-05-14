إصابة 8 أشخاص بينهم أطفال بتسمم غذائي فى المنيا

14 مايو 2018 - 03:40 م

أصيب نحو 8 أشخاص بينهم أطفال بحالة تسمم غذائى، بإحدى قرى أبو قرقاص، أثر تناولهم وجبة طعام، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام.

وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص يفيد تلقيه بلاغًا من المستشفى العام، بوصول كل من: "عبد الله عرفة زناتي – 11 عامًا" وشقيقيه "أنس- عامان" و "آلاء – عامان"، و"يوسف خليفة زناتي – 7 سنوات" وشقيقتيه "ريتاج – 5 سنوات " و "ريماس – عام"، و "أدهم زكي زناتي – 4 سنوات" ، و"معاذ محمد زناتي – 6 سنوات"، وجميعهم أبناء عمومة ويقيمون داخل قرية اتليدم التابعة للمركز، مصابين بتسمم غذائي.

وبسؤال عرفة زناتي زكي 42 عامًا مزارع، قال إن المصابين جميعهم أبناؤه وأبناء أشقاؤه، والإصابة جاءت نتيجة تناولهم وجبة طعام، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.