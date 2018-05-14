بالصور.. ظهور فنانة شهيرة مشوهة فى "كان"

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تركيا

مهرجان كان

مريم اوزلى

ظهرت الفنانة التركية، مريم أوزرلى، بمهرجان كان السينمائى الدولى فى مظهر غير لائق، وذلك بسبب التشوهات التى طالت وجهها مؤخرًا عقب قيامها بإجراء عمليات جراحية تجميلية غيرت من ملامح وجهها بشكل كبير.

وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعى، تظهر الفنانة التركية فى شكل غير طبيعى أقرب إلى "مشوههة"، ولأن الصور تم تداولها  على نطاق واسع فنالت هذه الصور سخرية كبيرة من  قبل رواد مواقع السوشيال ميديا .

الجدير بالذكر، أن مريم أوزلى، ممثلة تركية ولدت في ألمانيا بمدينة كاسل وبدأت نشاطها في مجال التمثيل سنة 2002 إلا أنها لم تنتشهر إلا بعد أدائها لدور السلطانة هيام في مسلسل القرن العظيم المعروف بحريم السلطان في الوطن العربي

شاهد الصور..



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