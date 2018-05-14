وفد سياحي ألمانى يزور آثار "تونا الجبل" بالمنيا

14 مايو 2018 - 03:26 م

استقبل مكتب تنشيط السياحة بتونا الجبل فى مركز ومدينة ملوي بالمنيا، وفداً سياحياً ألمانياً مكونًا من 64 زائراً قادمين لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية على أرض المحافظة والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية المصرية القديمة.

قال فرج عبد العزيز مدير مكتب تنشيط السياحة بتونا الجبل، إن الوفد قام بزيارة جميع المواقع الأثرية والسياحية بمنطقة تونا الجبل منها مقبرة بيتوزيرس وجبانة الأيبس (السراديب) ومقبرة ايزادورا ولوحة الحدود الغربية للملك اخناتون، واختتم الوفد برنامجه بزيارة منطقة آثار تل العمارنة والاشمونين سياحة بواخر.