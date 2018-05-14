  • الثلاثاء 15 مايو 2018
  • بتوقيت مصر05:23 ص
بحث متقدم
فرحات

فرحات لمتحدق الخارجية: الصمت خجلا أفضل

الهلالي

الهلالي: "مفيش آية في القرآن بتقول ادفع الزكاة"

الأرز

«شعبة الأرز» تكشف سر اختفاؤه من الأسواق

أديب

هذا ما قاله عمرو أديب عن وزير النقل وأزمة المترو

الأرصاد: طقس الخميس مائل للدفء

الأرصاد تحذر: موجة حارة تبدأ أول أيام رمضان

مترو الأنفاق

حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو مرة أخرى

افتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة

سر تجاهل الإعلام لافتتاح السفارة الأمريكية بالقدس

السيسي

هذا هدف مؤتمر«السيسي» بعد الغضب الشعبي

حسن نصرالله

أخطر اعترافات «حسن نصر الله» عن مفاوضاته السرية مع أمريكا

أرشيفية

الدستور ينص على المصالحة الوطنية

وفد سياحي ألمانى يزور آثار "تونا الجبل" بالمنيا

قبلي وبحري

وفد سياحى بالمنيا
وفد سياحى بالمنيا

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

مصر تطالب بريطانيا بسرعة تسليم جثمان الطالبة «مريم»

#

آثار «تونا الجبل» بالمنيا تستقبل وفودًا سياحية متعددة الجنسيات

#

غدًا.. "العناني" يعلن عن كشف أثري جديد بالمنيا

#

مصرع وإصابة 30 شخصًا في حادث انقلاب بالمنيا

تونا الجبل

محافة المنيا

وفد سياحى

اثار المني

استقبل مكتب تنشيط السياحة بتونا الجبل فى مركز ومدينة ملوي بالمنيا، وفداً سياحياً ألمانياً مكونًا من 64 زائراً قادمين لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية على أرض المحافظة والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية المصرية القديمة.

قال فرج عبد العزيز مدير مكتب تنشيط السياحة بتونا الجبل، إن الوفد قام بزيارة جميع المواقع الأثرية والسياحية بمنطقة تونا الجبل منها مقبرة بيتوزيرس وجبانة الأيبس (السراديب) ومقبرة ايزادورا ولوحة الحدود الغربية للملك اخناتون، واختتم الوفد برنامجه بزيارة منطقة آثار تل العمارنة والاشمونين سياحة بواخر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

احتفالية أمريكية بلون الدم في القدس العربية

جمال سلطان

لماذا العرب الأكثر تخلفًا دون بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

القلق من جمال مبارك

فراج إسماعيل

حوادث «صلاح» وجرائمه

حسام فتحي

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

يوميات بيروت.. وطن الحرية والجمال والانتخابات

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق ناري لـ"أديب" على مفاوضات سد النهضة
» أردوغان: سنتحرك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية
» معلومة هامة بشان رفع أسعار تذاكر السكة الحديد
» استشهاد نجل«الرنتيسى» القيادي بـ«حماس»
» تركيا تستدعي سفيريها في واشنطن وتل أبيب
» حبس زوجة نجل سامي عنان
» تعديل 7 وزارات بالحكومة السودانية
» أهالي ضحايا الأقباط يتوافدون على المطار لاستقبال "رفات زويهم"
» «أبوتريكة» يخرج عن صمته: التاريخ لن يرحم حُكامنا
» جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها بتل أبيب
» ارتفاع شهداء غزة لـ 55 وإصابة 2770 آخرين

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
فوانيس رمضان
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون