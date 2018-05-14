توريد 261 ألف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد بالمنيا

14 مايو 2018 - 03:23 م

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن إجمالي توريد محصول القمح منذ بدء موسم الحصاد حتى صباح اليوم الاثنين 14 مايو، على مستوى المحافظة، بلغ 261535 طنًا و23 كيلو.

وأضاف، أنه تم توريد 132037 طنًا و487 كيلو بالبنك الزراعي، و30625 طنًا و182 كيلو بقطاع المطاحن، و98872 طنًا و354 كيلو بالقابضة للصوامع.

وأوضح يوسف، أن سعر إردب القمح لهذا العام 600 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، و585 جنيهًا لدرجة نقاوة 23 و570 جنيهًا لدرجة نقاوة 22، مشيرًا، إلى إن إجمالي المساحة المزروعة هذا العام تقدر بحوالي 245 ألف فدان.