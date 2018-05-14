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جنايات المنيا تؤجل محاكمة 148 متهمًا فى أحداث حرق محكمة سمالوط

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جنايات المنيا
جنايات المنيا

جمال زكى

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محاكمات

متهمين

مركز سمالوط

تاجيسل

قررت اليوم الاثنين، محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار معوض محمد محمود وعضوية كلاً من المستشارين أحمد عبد الرازق الإمام وأيمن الششتاوى وأمانة سر مصطفى عبد المجيد وخالد شعبان  تأجيل إعادة محاكمة  148 متهمًا  فى حرق محكمة سمالوط إلى جلسة اليوم الثانى من دور شهر يوليو المقبل مع استمرار حبس 6 متهمين محبوسين على ذمة القضية.

 وقال محمد الكسار عضو هيئة الدفاع عن المتهمين  إن استمعت  إلى طلبات الدفاع بشأن مقاطع الفيديو ومشاركة بعض المتهمين  فى الأحداث ما طالب الدفاع هيئة المحكمة  بإحالة المقاطع  إلى خبير بهيئة الإذاعة والتليفزيون للتأكد من صحة  المقاطع التى تمت مشاهدتها اليوم أمام هيئة المحكمة.

 وكانت النيابة العامة قد أحالت  المتهمين  فى مارس 2014  إلى المحاكمة بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف وإثارة  الشغب وتخريب منشآت عامة  وقضائية  إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.


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