سيدة تستدرج الأطفال لسرقة مشغولاتهم الذهبية

أحمد الشربينى
تمكنت مديرية أمن الإسكندرية من ضبط سيدة لاستدراجها الأطفال وسرقة مشغولاتهم الذهبية.
وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة كرموز تفيد قيام "ع ز ع" 57 سنة بدون عمل مقيمة شارع دنا العمومي دائرة قسم ثان الرمل السابق اتهامها فى عدد 16 قضية "خطف - سرقة - نصب - تبديد"، و"ع ال ع" 40 سنة صاحب محل مشغولات ذهبية مقيم شارع أبو مندور دائرة القسم، بمزاولتهما نشاطاً إجرامياً تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المشغولات الذهبية بأسلوب استدراج الأطفال والاستيلاء على مشغلاتهم الذهبية .
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما "8" قضايا سرقات.
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