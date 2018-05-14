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هاري كين: محمد صلاح يدفعني لفعل هذا الأمر

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الجارديان

صلاح

هاري كين

الحذاء الذهبي

قال هاري كين، إن ظهور محمد صلاح في ليفربول دفعه إلى آفاق جديدة، وجعله أكثر يقظة ومنافسة من المواسم السابقة، واصفة الأمر بـ"الممتع"، إذ أنهى مهاجم توتنهام هذا الموسم بأداء أكثر من رائع، حيث أحرز30 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن هذا الأداء لم يكن كافياً للفوز بالكرة الذهبية للسنة الثالثة على التوالي.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب المصري، قد سجل 32 هدفًا ، وهو رقم قياسي لموسم يتكون من 38 مباراة، وسجل كل من آلان شيرر وكريستيانو رونالدو ولويس سواريز 31 هدف في 38 مباراة.

وقال كين، في تصريحات صحيفة: "من الجيد أن تكون هناك منافسة، وإنه لأمر عظيم بالنسبة للدوري الممتاز أن يكون لديه لاعبين اثنين تمكنا من تسجيل 30 هدفاً وأكثر في موسم واحد.

وتابع :"بالنسبة لي ، صلاح كان هدفاً للتحسين مستوي عن الموسم الماضي ، عندما سجلت 29 هدفًا فقط، ولكن هذا الموسم أحرزت 30 هدف. لقد قام مو بعمل عظيم هذا العام، إنه يستحق  الحذاء الذهبي. أنا أتطلع إلى منافسته مرة أخرى في الموسم المقبل" .

وأدرف "كين" "أنا لم أر مو ولم أتحدث معه. ولكن هذا كل ما تريده، فأنت تريد أن تقاتل من أجل الأشياء، وأعتقد أننا دفعنا بعضنا البعض"، مضيفًا"محمد صلاح نجح في كسر الرقم القياسي المسجل باسم الثلاثى كريستيانو رونالدو ولويس سواريز والآن شيرار بالوصول إلى الهدف الـ32، ومن جانبي سأسعى لتحطيم رقمه في الموسم الجديد".

واختتم هارى كين تصريحاته قائلاً: "المنافسة التي كانت مشتعلة بينى وبين محمد صلاح للحصول على لقب الهداف كانت رائعة، لاسيما أنها تدفعنا دائماً لتقديم المزيد والتطوير من مستوانا".

ولفتت، أن فريق توتنهام أنهي هذا الموسم بحصوله على المركز الثالث في الدوري الإنجليزي، كما أنه ثالث تأهل له لدوري أبطال أوروبا، ما جعل الإنجاز أكثر جديرة بالاهتمام، في رأي "كين" .


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