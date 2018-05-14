  • الثلاثاء 15 مايو 2018
  • بتوقيت مصر05:25 ص
بحث متقدم
فرحات

فرحات لمتحدق الخارجية: الصمت خجلا أفضل

الهلالي

الهلالي: "مفيش آية في القرآن بتقول ادفع الزكاة"

الأرز

«شعبة الأرز» تكشف سر اختفاؤه من الأسواق

أديب

هذا ما قاله عمرو أديب عن وزير النقل وأزمة المترو

الأرصاد: طقس الخميس مائل للدفء

الأرصاد تحذر: موجة حارة تبدأ أول أيام رمضان

مترو الأنفاق

حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو مرة أخرى

افتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة

سر تجاهل الإعلام لافتتاح السفارة الأمريكية بالقدس

السيسي

هذا هدف مؤتمر«السيسي» بعد الغضب الشعبي

حسن نصرالله

أخطر اعترافات «حسن نصر الله» عن مفاوضاته السرية مع أمريكا

أرشيفية

الدستور ينص على المصالحة الوطنية

ساويرس للفلسطينيين: "كل مواطن عربى شريف معاكم"

الحياة السياسية

رجل الأعمال نجيب ساويرس
ساويرس

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

برلماني: استراتيجية وزير النقل فاشلة

#

شريف إسماعيل: لهذا السبب قدمنا الدعم لـ"الوطنية للانتخابات"

#

"حسني": أرفض تدويل قضية الفريق سامي عنان

#

أغرب رد من "ساويرس" على متابع سأله عن "غناه الفاحش"

الجارديان

صلاح

هاري كين

الحذاء الذهبي

علق المهندس نجيب ساورس، رجل الأعمال، على منشور للكاتب الصحفى السعودى جمال خاشقجى والذى قال فيه إن الفلسطينيين وحدهم على الحدود الغزوية إلا من أصوات وصفها بـ"الخجولة" ودعوات مكبوتة خائفة خانقة معهم.

وقال ساويرس خلال تغريدته على موقع التواصل  الاجتماعى "تويتر": "لا مش لوحدهم.. كل مواطن عربى شريف معاهم بقلبه وفكره.. لكن فى النهاية وفى الحقيقة إنهم فهموا انهم يجب أن يعتمدوا على أنفسهم وعلى الله".

وتابع مرددًا: "لأن الله الذى لا يرضيه الظلم حتى لو كان من شعبه المختار إن صدقت المقولة!".

 وعلق النشطاء على منشور ساويرس، فقال محمد حراز: "هيختلف الزمان وهيمر الوقت وهنفضل نفتخر بيك يا باشمهندس".

وأضاف محمد عيسى: "كلامك  من ذهب".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

احتفالية أمريكية بلون الدم في القدس العربية

جمال سلطان

لماذا العرب الأكثر تخلفًا دون بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

القلق من جمال مبارك

فراج إسماعيل

حوادث «صلاح» وجرائمه

حسام فتحي

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

يوميات بيروت.. وطن الحرية والجمال والانتخابات

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق ناري لـ"أديب" على مفاوضات سد النهضة
» أردوغان: سنتحرك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية
» معلومة هامة بشان رفع أسعار تذاكر السكة الحديد
» استشهاد نجل«الرنتيسى» القيادي بـ«حماس»
» تركيا تستدعي سفيريها في واشنطن وتل أبيب
» حبس زوجة نجل سامي عنان
» تعديل 7 وزارات بالحكومة السودانية
» أهالي ضحايا الأقباط يتوافدون على المطار لاستقبال "رفات زويهم"
» «أبوتريكة» يخرج عن صمته: التاريخ لن يرحم حُكامنا
» جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها بتل أبيب
» ارتفاع شهداء غزة لـ 55 وإصابة 2770 آخرين

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
فوانيس رمضان
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون