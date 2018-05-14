حجي: هذا الأسبوع سيتخرج ألف مصري من كبرى الجامعات الأمريكية

14 مايو 2018 - 02:38 م

أشاد الدكتور عصام حجى، العالم بوكالة ناسا الفضائية والمستشار العلمي لرئيس الجمهورية سابقا، بالمصريين المتواجدين بأمريكا ويدرسون في الجامعات الأمريكية المختلفة ، مؤكدًا أنه في المستقبل القريب سيتخرج آلاف من الطلاب سيكون هؤلاء أمل مصر فى تقدمها وتطورها.

وقال حجى خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "في هذا الأسبوع سيتخرج ما يقارب ألف طالب مصري من كبرى الجامعات الأمريكية".

وأضاف قائلاً: "على سبيل المثال الطالبة ناهد عبد الرحمن التي ألقت خطابًا شرفيًا في حفل ختام جامعة تكساس المرموقة أمام الآلاف من الطلبة. أمل أمتنا في مغتربيها كبير. مبروك لكم جميعا مصر تنتظر الكثير منكم مصر".

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعى مع المنشور، فقالت سلمى عبده: "ناهد بنت صعيدية جدعة فخورين بيها".

وأضافت ناهد عبد الرحمن: "فخورة بيكى يا صديقتى العزيزة".