ممدوح حمزة يكشف مفاجأة عن مترو الأنفاق

متابعات
نفى المهندس ممدوح حمزة ما تردد عن تعرض مرفق مترو الأنفاق لخسائر كبرى ، مؤكدًا أنه لا يوجد مشروع يدخله ملايين المواطنين يوميا ويخسر .
وقال "حمزة" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "لا يوجد مشروع في الكرة الأرضيّة يخسر ويدخله 3 مليون مواطن في الْيَوْمَ " حسب رأيه.
وأضاف: "الفشل في :الإدارة وفِي السرقة وفِي الامتيازات وفِي استلام الخط من الأول وفيه مشاكل عجلات وقضبان وفِي سمسره ومحسوبية التوريدات " .. مضيفًا: " لو الرقابة الإدارية تريد فائدة لشعب مصر تدرس هذا الملف وأنا مستعد لأي مناقشة" حسب اقتراحه
لا يوجد مشروع في الكرة الارضيّة يخسر ويدخله 3 مليون مواطن في الْيَوْمَ— Mamdouh Hamza (@Mamdouh_Hamza) May 14, 2018
الفشل في :الادارة وفِي السرقة وفِي الامتيازات وفِي استلام الخط من الاول وفيه مشاكل عجلات وقضبان وفِي سمسره ومحسوبية التوريدات
لو الرقابة الادارية تريد فائدة لشعب مصر تدرس هذا الملف وان مستعد لأي مناقشة https://t.co/hjjQ2qWnIu
ظهر11:56 ص
فجر
03:30
شروق
05:05
ظهر
11:56
عصر
15:35
مغرب
18:48
عشاء
20:18