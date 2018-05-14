ممدوح حمزة يكشف مفاجأة عن مترو الأنفاق

14 مايو 2018 - 08:49 ص

نفى المهندس ممدوح حمزة ما تردد عن تعرض مرفق مترو الأنفاق لخسائر كبرى ، مؤكدًا أنه لا يوجد مشروع يدخله ملايين المواطنين يوميا ويخسر .



وقال "حمزة" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "لا يوجد مشروع في الكرة الأرضيّة يخسر ويدخله 3 مليون مواطن في الْيَوْمَ " حسب رأيه.



وأضاف: "الفشل في :الإدارة وفِي السرقة وفِي الامتيازات وفِي استلام الخط من الأول وفيه مشاكل عجلات وقضبان وفِي سمسره ومحسوبية التوريدات " .. مضيفًا: " لو الرقابة الإدارية تريد فائدة لشعب مصر تدرس هذا الملف وأنا مستعد لأي مناقشة" حسب اقتراحه

