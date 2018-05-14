» تعرف على الدول التي تغيبت عن حفل نقل سفارة أمريكا للقدس

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تغيب 54 سفيرًا أجنبيًا من أصل 86 لدي بلادهم سفارات في إسرائيل عن احتفال الأخيرة بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس .

وأفادت صحيفة "هآرتس"، عبر موقعها الإلكتروني، بأن معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لم تشارك في الاحتفال لأن لديها سياسة حازمة تجاه خطوة نقل السفارة الأمريكية بإسرائيل من تل أبيب إلى القدس. 

وذكرت أن سفراء دول روسيا ومصر والهند واليابان والمكسيك تغيبوا أيضا عن الاحتفال. 

وبحسب الصحيفة، فقد شارك بالاحفتال 32 سفيرا، هم سفراء 4 دول من الاتحاد الأوروبي فقط هي: النمسا والمجر ورومانيا والتشيك، إضافة لـ5 دول أوروبية غير أعضاء بالاتحاد: ألبانيا ومقدونيا وصربيا وأوكرانيا وجورجيا. 

كما حضر الاحتفال سفراء 12 دول إفريقية هي: أنغولا، والكاميرون، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية الكونغو، وكوت ديفوار، وكينيا، وجنوب السودان، وتنزانيا، وإثيوبيا، ونيجيريا، وزامبيا، ورواندا. 

ومن أمريكا الوسطى شارك سفراء 5 دول: جمهورية الدومينيكان، والسلفادور، وغواتيمالا، وبنما، وهندوراس. ومن قارة أمريكا الجنوبية شارك بالحفل كل من باراغواي وبيرو فقط. 

وحضر الاحتفال من قارة آسيا 4 دول هي: ميانمار والفلبين وتايلاند وفيتنام. 

وسيجري نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس فعليا، الإثنين، في احتفال بمقرها الجديد.

ووصل وفد أمريكي إلى إسرائيل، في وقت سابق الأحد، يتقدمه ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيفانكا، وزوجها جاريد كوشنر، ووزير الخزانة ستيف موشين، للمشاركة في حفل افتتاح السفارة.

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