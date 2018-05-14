خبر صادم يعلنه خيري رمضان بخصوص تذاكر المترو

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تذكرة المترو

أكد الإعلامي خيري رمضان أن قرار رفع سعر تذاكر المترو لم يكن مفاجئًا على الإطلاق ، مؤكدًا أن الجميع كان يعلم أن هناك خطة إصلاح اقتصادي تحدث في مصر وسوف تنتهي برفع الدعم .

وأضاف "رمضان"، خلال تقديمه برنامج "مصر النهاردة"، على القناة "الأولى" الفضائية : "تذكرة المترو هتزيد جنيه كمان في 2019 .. وهتزيد جنيه تاني في 2020 .. الدولة ماشية في خطة الإصلاح الاقتصادي اللي مر بيه العالم كله ".

وأردف: "التذكرة هتزيد السنة الجاية واللي بعدها .. وأدينا بنقول من بدري أهو".

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