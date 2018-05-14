شاهد.. هذا ما قاله مرتضى منصور عن حسام غالي

بالصور.. "صلاح" يقتحم الصحف الانجليزية
ارتفاع جديد لأسعار الدولار بالبنوك والسوق السوداء
ممدوح حمزة يكشف مفاجأة عن مترو الأنفاق
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خبر صادم يعلنه خيري رمضان بخصوص تذاكر المترو
مرتضى منصور: "احنا أمام كارثة كبرى بسبب هذا الأمر"
أغرب ما قاله عمرو أديب بشأن المصالحة مع الإخوان
الصلة بين توقيت "اسأل الرئيس" وأزمة "تذاكر المترو"
تجريم المصالحة مع الإخوان جريمة دستورية
مفاجأة كبيرة تحدث هذا العام لجميع المسلمين أول يوم رمضان
ظهر
فجر
03:30
شروق
05:05
11:56
عصر
15:35
مغرب
18:48
عشاء
20:18