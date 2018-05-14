  • الإثنين 14 مايو 2018
  • بتوقيت مصر09:47 ص
بحث متقدم
صلاح

بالصور.. "صلاح" يقتحم الصحف الانجليزية

الدولار يرتعش أمام الجنيه

ارتفاع جديد لأسعار الدولار بالبنوك والسوق السوداء

ممدوح حمزة

ممدوح حمزة يكشف مفاجأة عن مترو الأنفاق

الدولار والجنيه

نبوءة اقتصادية مرعبة لـ"أبو عرايس": اربطو الأحزمة

خيري رمضان

خبر صادم يعلنه خيري رمضان بخصوص تذاكر المترو

مرتضى منصور

مرتضى منصور: "احنا أمام كارثة كبرى بسبب هذا الأمر"

الإخوان المسلمين

أغرب ما قاله عمرو أديب بشأن المصالحة مع الإخوان

الرئيس السيسي

الصلة بين توقيت "اسأل الرئيس" وأزمة "تذاكر المترو"

شعار جماعة الإخوان

تجريم المصالحة مع الإخوان جريمة دستورية

العجيري

مفاجأة كبيرة تحدث هذا العام لجميع المسلمين أول يوم رمضان

بالفيديو..

"أديب" يوجه رسالة إلى رئيس "الجزيرة" الجديد

آخر الأخبار

عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

تعليق ناري من «حمزة» على علاقة «أديب» بالمعارضة

#

عمرو أديب: "أدفع نص عمري لمعرفة هذا الأمر"

#

تفاصيل رسالة نجل عبد الناصر النارية لبشار الأسد

#

مرتضى منصور يوجه رسالة خطيرة لـ"السيسي"

دعا الإعلامي عمرو أديب رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات الجزيرة القطرية الجديد إلى العمل على تنقية القناة وإعادتها إلى صورتها القديمة.
وقال، في برنامجه «كل يوم»، مساء الأحد، إن قناة الجزيرة منذ 10 سنوات كانت نموذجًا يحتذى به في المهنية، ولكنها صارت الآن وجهة الأخبار الكاذبة.
وأعرب عن تمنيه أن تصير القناة إخبارية فقط، وأن تسير على خطى قنوات «بي إن سبورت»، التي أشاد بها قائلًا: «محطة رياضية جيدة جدًا».
ووجه «أديب» رسالة مباشرة إلى رئيس القناة الجديد، وقال: «الأهم، ابعد عن مصر وغني لها، خلاص ماعدتش الجزيرة تأثر على مصر والمصريين».
ودعاه إلى الابتعاد عن «مصر والإمارات والسعودية»، واعتبر أن الهدف من تغطيات «الجزيرة» هو النيْل من الدول الثلاث.
واختتم حديثه إليه بتجديد الدعوة: «ابعد عننا، وكل عيش».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رسائل تذكرة المترو إلى الرئيس والنظام

جمال سلطان

الإسلاميون والخلافة.. تعايش أم صدام مع العالم؟!

محمود سلطان

دروس في المصالحة من مهاتير وأنور وعزيزة

فراج إسماعيل

القشة.. وظهر «الفقير»

حسام فتحي

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

(بنات زى الفل فى رمضان)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» رسميا.. تعرف على طاقم حكام نهائي الكأس
» تعرف على حالة طقس اليوم
» تليجراف: صلاح تفوق على رونالدو وشيرر و سواريز .. فليحييه الجميع
» مفاجأة كبيرة تحدث هذا العام لجميع المسلمين أول يوم رمضان
» شاهد .. صورة سيلفي لزوجين تودي بحياة طفلتهما
» القبض على حارق الطيار "الكساسبة" .. هذه اعترافاته
» قيادات موالية للقذافي تعلن دعما الكامل لحفتر
» تعرف على الدول التي تغيبت عن حفل نقل سفارة أمريكا للقدس
» "أديب" يوجه رسالة إلى رئيس "الجزيرة" الجديد
» مخاوف من انهيار «سد النهضة» قبل 2022
» تعليق تاريخي من "أديب" على فوز "صلاح" بالحذاء الذهبي

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
فوانيس رمضان
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون