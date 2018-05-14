» "أديب" يوجه رسالة إلى رئيس "الجزيرة" الجديد

14 مايو 2018 - 03:09 ص

دعا الإعلامي عمرو أديب رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات الجزيرة القطرية الجديد إلى العمل على تنقية القناة وإعادتها إلى صورتها القديمة.



وقال، في برنامجه «كل يوم»، مساء الأحد، إن قناة الجزيرة منذ 10 سنوات كانت نموذجًا يحتذى به في المهنية، ولكنها صارت الآن وجهة الأخبار الكاذبة.



وأعرب عن تمنيه أن تصير القناة إخبارية فقط، وأن تسير على خطى قنوات «بي إن سبورت»، التي أشاد بها قائلًا: «محطة رياضية جيدة جدًا».



ووجه «أديب» رسالة مباشرة إلى رئيس القناة الجديد، وقال: «الأهم، ابعد عن مصر وغني لها، خلاص ماعدتش الجزيرة تأثر على مصر والمصريين».



ودعاه إلى الابتعاد عن «مصر والإمارات والسعودية»، واعتبر أن الهدف من تغطيات «الجزيرة» هو النيْل من الدول الثلاث.

