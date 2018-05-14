"النقل": تذكرة المترو تكلف الدولة 16 جنيهًا و44 قرشًا

14 مايو 2018 - 12:22 ص

قال عمرو شعث، مساعد وزير النقل لشؤون الأنفاق والسكك الحديدية، إن المؤسسات المالية الدولية اندهشت من دعم مصر الكبير للمترو، مؤكدًا أنه يجب عدم القول بغلاء سعر المترو.



وأشار في حواره ببرنامج "رأي عام" على قناة ""TEN، إلى أن "تذكرة المترو تكلف الدولة 16.44 قرش، وقبل الزيادة كنا ندعم التذكرة بـ14.44 قرش، والآن ندعمها بـ9.44"، مضيفا أن الدعم أكثر من نصف سعر التذكرة، والمواطن يدفع فقط 42% من سعر التذكرة.

