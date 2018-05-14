تعليق ناري لـ"أردوغان" بشأن نقل واشنطن سفارتها للقدس

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن الولايات المتحدة بخطوة نقل سفارتها للقدس "تعاقب الجانب الفلسطيني الذي أثبت مرات عدة رغبته الحقيقية بالسلام".
جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، في فعالية لوقف "Turken" الطلابي، في إطار زيارته إلى العاصمة البريطانية لندن.
وأضاف قائلا: "انقلوها (أي: السفارة) بالصفة التي تشاؤون فهناك 128 دولة بالأمم المتحدة أكدت أن القدس الشرقية عاصمة لفلسطين وهذا موقفنا كعالم إسلامي".
وشدد على أن الولايات المتحدة بخطوة نقل السفارة بالقدس "انتهكت قرارات الأمم المتحدة، وأضرت بمصداقيتها لدى المجتمع الدولي، وخسرت دورها كوسيط لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، عبر هذه الخطوة التي تتعارض مع الشعور الإنساني بالحق والعدالة".
وتطرق الرئيس التركي في كلمته إلى الصراعات التي تشهدها عدة دول عربية حاليا.
وقال إن سوريا والعراق واليمن وليبيا وأفغانستان "بلدان شقيقة تحولت لحقل تجارب"، مبينا أن المسلمين "هم من يدفعون ثمن الصراعات الدموية فيها".
ومن المقرر نقل مقر السفارة الأمريكية من تل أبيب لحي أرنونا بالقدس، الإثنين، تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي حدد الموعد ليتزامن مع الذكرى السبعين لقيام إسرائيل وهو تاريخ "نكبة" الشعب الفلسطيني.
وأعلن ترامب في السادس من ديسمبر/كانون الأول الماضي القدس عاصمة لإسرائيل، وقرر نقل سفارة بلاده إليها؛ ما أشعل غضبًا في الأراضي الفلسطينية، وتنديدًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا. -

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