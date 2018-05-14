  • الإثنين 14 مايو 2018
  • بتوقيت مصر09:49 ص
بحث متقدم
صلاح

بالصور.. "صلاح" يقتحم الصحف الانجليزية

الدولار يرتعش أمام الجنيه

ارتفاع جديد لأسعار الدولار بالبنوك والسوق السوداء

ممدوح حمزة

ممدوح حمزة يكشف مفاجأة عن مترو الأنفاق

الدولار والجنيه

نبوءة اقتصادية مرعبة لـ"أبو عرايس": اربطو الأحزمة

خيري رمضان

خبر صادم يعلنه خيري رمضان بخصوص تذاكر المترو

مرتضى منصور

مرتضى منصور: "احنا أمام كارثة كبرى بسبب هذا الأمر"

الإخوان المسلمين

أغرب ما قاله عمرو أديب بشأن المصالحة مع الإخوان

الرئيس السيسي

الصلة بين توقيت "اسأل الرئيس" وأزمة "تذاكر المترو"

شعار جماعة الإخوان

تجريم المصالحة مع الإخوان جريمة دستورية

العجيري

مفاجأة كبيرة تحدث هذا العام لجميع المسلمين أول يوم رمضان

رسالة خطية من أمير الكويت إلى ملك البحرين

عرب وعالم

أمير الكويت
أمير الكويت

أخبار متعلقة
#

رحلة عذاب

#

إجلاء أكثر من 6 آلاف سوري من حمص الخميس

#

قطر ترفع مدة التجنيد الإجباري وتتيح للإناث التطوع

#

أمير الكويت يبعث برسالة هامة لرئيس الإمارات

تسلم ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رسالة خطية موجهة إلى عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
جاء هذا خلال استقباله في قصر الرفاع وسط البلاد، الأحد، وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، الذي حضر كمبعوث عن أمير الكويت، حسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا).
وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) إن الرسالة تضمنت آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
يأتي ذلك بعد ساعات من تسلم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة مماثلة من أمير دولة الكويت.
وكان وزير الخارجية الكويتي، أكد، الجمعة، أن مساعي أمير البلاد مستمرة لحل الأزمة الخليجية المتواصلة منذ منتصف العام الماضي.
ويأتي تسليم الرسالة الخطية بعد 10 أيام من من تسليم رسالة مماثلة من أمير الكويت لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد 2 مايو/ أيار الجاري.
وفي 5 يونيو/حزيران الماضي قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارًا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
وتبذل الكويت جهود وساطة للتقريب بين الجانبين، إلا أنها لم تثمر عن أي تقدم حتى الآن. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رسائل تذكرة المترو إلى الرئيس والنظام

جمال سلطان

الإسلاميون والخلافة.. تعايش أم صدام مع العالم؟!

محمود سلطان

دروس في المصالحة من مهاتير وأنور وعزيزة

فراج إسماعيل

القشة.. وظهر «الفقير»

حسام فتحي

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

(بنات زى الفل فى رمضان)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» رسميا.. تعرف على طاقم حكام نهائي الكأس
» تعرف على حالة طقس اليوم
» تليجراف: صلاح تفوق على رونالدو وشيرر و سواريز .. فليحييه الجميع
» مفاجأة كبيرة تحدث هذا العام لجميع المسلمين أول يوم رمضان
» شاهد .. صورة سيلفي لزوجين تودي بحياة طفلتهما
» القبض على حارق الطيار "الكساسبة" .. هذه اعترافاته
» قيادات موالية للقذافي تعلن دعما الكامل لحفتر
» تعرف على الدول التي تغيبت عن حفل نقل سفارة أمريكا للقدس
» "أديب" يوجه رسالة إلى رئيس "الجزيرة" الجديد
» مخاوف من انهيار «سد النهضة» قبل 2022
» تعليق تاريخي من "أديب" على فوز "صلاح" بالحذاء الذهبي

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
فوانيس رمضان
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون