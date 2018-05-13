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مدرب ليفربول متحمس لنهائي دوري أبطال أوروبا

الرياضة

كلوب
كلوب

المصريون ووكالات

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قال الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، إنه متحمس لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم نهاية الشهر الجاري أمام ريال مدريد الإسباني.
جاءت تصريحات كلوب عقب الفوز على برايتون برباعية نظيفة في ختام منافسات الموسم الحالي للدوري الإنجليزي (البريمرليغ).
وأكد كلوب "الفوز الكبير الذي حققناه على برايتون سيعطيني دفعة قوية لنهائي دوري أبطال أوروبا، لذا فإنني متحمس لذلك اليوم".
وأضاف "أسبوعين للتحضير للنهائي تعد فترة ممتازة ، سيكون هناك يومين راحة ثم سنعاود التدريبات من جديد".
وأوضح كلوب "لقد أظهرنا اليوم ما لم نستطع إظهاره خلال المباريات الأخيرة الماضية، فقد قدم اللاعبون واحدة من أجمل مبارياتهم في الموسم".
واختتم المدرب الألماني تصريحاته بالقول "لعب كرة قدم جميلة ليس بالأمر السهل ،أنا ما زلت مؤمنًا بأن هذا الفريق سيتطور أكثر".
وبفوز اليوم، ارتفع رصيد ليفربول إلى 75 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد برايتون عند 40 نقطة في المركز الخامس عشر.
ووفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا أصحاب المراكز الأربعة الأولى في جدول ترتيب "البريمرليغ".

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