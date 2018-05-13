ألمانيا تعتذر للسعودية على واقعة "زجاجات الخمور"

13 مايو 2018 - 11:25 م

أعربت السفارة الألمانية لدى السعودية، عن أسفها لاستخدام شركة (آيشباوم – Eichbaum) الألمانية للمشروبات الكحولية، العلم السعودي في حملة مرتبطة بكأس العالم 2018 التي ستقام في روسيا.



ورحبت السفارة، في بيان لها، بالإجراء السريع والقاطع الذي اتخذته الشركة، واعتبرت "أنها لم تتصرف بسوء نية عند استخدام العلم السعودي بطريقة غير ملائمة وغير مقبولة، واتخذت إجراءات فورية بعد أن علمت بتبعات استخدام العلم السعودي، وسحبت المنتج من السوق واعتذرت للمسلمين في ألمانيا والعالم".



وأكدت السفارة على أن ما يقارب من 5 ملايين مسلم يعيشون في ألمانيا، ويتمتعون بجميع الحريات المدنية مثل جميع المواطنين الآخرين، بغض النظر عن عقيدتهم أو جنسهم، وتعمل الحكومة الألمانية بشكل وثيق مع ممثلي الجمعيات الإسلامية في حوار مستمر ومنظم، يهدف إلى تعزيز المشاركة الإيجابية لجميع الطوائف الدينية في المجتمع الألماني.

