بالفيديو.. رد ناري من«مرتضى» على رئيس سموحة

13 مايو 2018 - 09:11 م

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، جاهزية ناديه لخوض مباراة سموحة، على ملعب برج العرب، في نهائي كأس مصر، تحت إدارة أي طاقم تحكيم.

وانتقد رئيس الزمالك ما يفعله فرج عامر، رئيس نادى سموحة، من إثارة البلبلة حول مباراة نهائى كأس مصر، وقال: «عامر طالب بحكام محددين بالاسم لإدارة المباراة بعدها يتمسك بحكام أجانب».

وتابع منصور، أنه يعلن على الملأ أمام الجميع أن الزمالك جاهز للمباراة سواء كان طاقم التحكيم مصريًا أو أجنبيًا، وعلق رئيس الزمالك ساخرًا: "لو أراد رئيس سموحة أن يدير ميمى عبد الرازق مدرب الفريق المباراة تحكيميًا فنحن جاهزون".

وأوضح منصور، أن رئيس سموحة أرسل فاكسًا رسميًا يطالب فيه بأسماء حكام معينة للمباراة، قبل أن يعود وينفى ذلك فى الفضائيات.

واختتم منصور، تصريحاته مؤكدًا أن رئيس لجنة الشباب بالبرلمان كان عليه أن يناقش مشاكل الشباب بدلاً من إثارة البلبلة حول مباراة كرة قدم .