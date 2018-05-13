  • الإثنين 14 مايو 2018
  • بتوقيت مصر09:50 ص
بحث متقدم
صلاح

بالصور.. "صلاح" يقتحم الصحف الانجليزية

الدولار يرتعش أمام الجنيه

ارتفاع جديد لأسعار الدولار بالبنوك والسوق السوداء

ممدوح حمزة

ممدوح حمزة يكشف مفاجأة عن مترو الأنفاق

الدولار والجنيه

نبوءة اقتصادية مرعبة لـ"أبو عرايس": اربطو الأحزمة

خيري رمضان

خبر صادم يعلنه خيري رمضان بخصوص تذاكر المترو

مرتضى منصور

مرتضى منصور: "احنا أمام كارثة كبرى بسبب هذا الأمر"

الإخوان المسلمين

أغرب ما قاله عمرو أديب بشأن المصالحة مع الإخوان

الرئيس السيسي

الصلة بين توقيت "اسأل الرئيس" وأزمة "تذاكر المترو"

شعار جماعة الإخوان

تجريم المصالحة مع الإخوان جريمة دستورية

العجيري

مفاجأة كبيرة تحدث هذا العام لجميع المسلمين أول يوم رمضان

والدة «ريجيني» تضرب عن الطعام بسبب زوجة محاميه

آخر الأخبار

ريجيني
ريجيني

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

عامل يطن والدته أثناء تقديم الطعام له فى الفيوم

#

نائب الأذان: أخيرا اكتشفت في الإسلاميين "طواغيت"

#

التحرش يوقف جائزة نوبل 2018

#

سبب صادم يجبر ممرضة على الإضراب عن الطعام

إضراب عن الطعام

ريجيني

امل فتحى

محامي ريجيني

أعلنت والدة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الإضراب عن الطعام اعتبارًا من غد الاثنين؛ احتجاجًا على اعتقال السلطات المصرية لزوجة الاستشاري القانوني لعائلتها.

ونقل التليفزيون الحكومي الإيطالي، عن باولا ريجيني القول، "إنه يجب إطلاق سراح أمل، وإلى أن يتم ذلك، فسوف أبدأ إضرابًا عن الطعام اعتبارًا من يوم غد الاثنين".

وألقت السلطات المصرية، الجمعة الماضية، القبض على الناشطة المصرية أمل فتحى، زوجة الحقوقي محمد لطفى، الذي يعمل مستشارًا قانونيًا لعائلة ريجيني في مصر.

وأضافت والدة جوليو: "أشعر كامرأة بالانزعاج والقلق جراء استمرار سجن أمل، زوجة مستشارنا القانوني محمد لطفي، مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات".

وشددت، على ضرورة إطلاق سراح أمل فتحي على الفور، إذ لا يتعين على أحد أن يدفع الثمن مقابل طلبنا المشروع للحقيقة بشأن اختفاء جوليو وتعذيبه وقتله".

وأردفت: "أطلب من الجميع الإضراب معنا حتى تصبح أمل حرة".

وأعلنت النيابة العامة في روما، الأسبوع الماضي، أن النائب العام جوزيبه بينياتونه، سيتوجه الاثنين على رأس وفد إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في عملية فحص تسجيلات كاميرات محطة مترو أنفاق، في قضية مقتل الباحث الإيطالي، جوليو رجيني.

وتوترت العلاقات بين القاهرة وروما بشكل حاد، إثر العثور على جثة ريجيني (26 عامًا) ملقاة على طريق خارج القاهرة، في فبراير 2016، وعليها آثار تعذيب، واستدعت روما سفيرها لدى القاهرة، في إبريل من العام نفسه، ثم عاد في سبتمبر 2017.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رسائل تذكرة المترو إلى الرئيس والنظام

جمال سلطان

الإسلاميون والخلافة.. تعايش أم صدام مع العالم؟!

محمود سلطان

دروس في المصالحة من مهاتير وأنور وعزيزة

فراج إسماعيل

القشة.. وظهر «الفقير»

حسام فتحي

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

(بنات زى الفل فى رمضان)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» رسميا.. تعرف على طاقم حكام نهائي الكأس
» تعرف على حالة طقس اليوم
» تليجراف: صلاح تفوق على رونالدو وشيرر و سواريز .. فليحييه الجميع
» مفاجأة كبيرة تحدث هذا العام لجميع المسلمين أول يوم رمضان
» شاهد .. صورة سيلفي لزوجين تودي بحياة طفلتهما
» القبض على حارق الطيار "الكساسبة" .. هذه اعترافاته
» قيادات موالية للقذافي تعلن دعما الكامل لحفتر
» تعرف على الدول التي تغيبت عن حفل نقل سفارة أمريكا للقدس
» "أديب" يوجه رسالة إلى رئيس "الجزيرة" الجديد
» مخاوف من انهيار «سد النهضة» قبل 2022
» تعليق تاريخي من "أديب" على فوز "صلاح" بالحذاء الذهبي

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
فوانيس رمضان
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون