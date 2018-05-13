  • الإثنين 14 مايو 2018
  • بتوقيت مصر09:50 ص
بحث متقدم
صلاح

بالصور.. "صلاح" يقتحم الصحف الانجليزية

الدولار يرتعش أمام الجنيه

ارتفاع جديد لأسعار الدولار بالبنوك والسوق السوداء

ممدوح حمزة

ممدوح حمزة يكشف مفاجأة عن مترو الأنفاق

الدولار والجنيه

نبوءة اقتصادية مرعبة لـ"أبو عرايس": اربطو الأحزمة

خيري رمضان

خبر صادم يعلنه خيري رمضان بخصوص تذاكر المترو

مرتضى منصور

مرتضى منصور: "احنا أمام كارثة كبرى بسبب هذا الأمر"

الإخوان المسلمين

أغرب ما قاله عمرو أديب بشأن المصالحة مع الإخوان

الرئيس السيسي

الصلة بين توقيت "اسأل الرئيس" وأزمة "تذاكر المترو"

شعار جماعة الإخوان

تجريم المصالحة مع الإخوان جريمة دستورية

العجيري

مفاجأة كبيرة تحدث هذا العام لجميع المسلمين أول يوم رمضان

نائب:

الحكومة تسحب قانون «كاميرات المراقبة»

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. بائع يستخدم مياه المراحيض في صنع الشاى

#

فرض 20 ألف جنيه رسوم سنوية على عربات المأكولات

#

الكاميرا تكشف تفاصيل سرقة مزيل عرق من صيدلية

#

مفاجأة صادمة عن مشروع قانون التأمينات

البرلمان

الحكومة

رئيس مجلس النواب

المراقبة

المصريون

قال سامي المشد، عضو مجلس النواب، إن هناك تعديلات ستجريها الحكومة على مشروعي قانوني «كاميرات المراقبة والطرق العامة»، وعلى إثرها ثم سحبهما من البرلمان.

وفي تصريح إلى «المصريون»، أوضح «المشد»، أن "القانونين يتضمنن مخالفات قانونية ودستورية، وبالتالي لابد أن تكون كافة البنود التي تحتوي عليها صحيحة، حتى لا يتسبب ذلك في إحداث أزمة دستورية وجدل، الدولة في غنى عنه خلال تلك المرحلة الحرجة التي تمر بها".

كان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن إخطار الحكومة للبرلمان بسحبها مشروع قانون تنظيم وتركيب كاميرات المراقبة.

 وقال «عبد العال»، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، إن الحكومة أخطرت المجلس بسحب مشروع قانون في شأن الطرق العامة.

عضو مجلس النواب، أشار إلى أنه بمجرد أن تنتهي الحكومة من إجراء تلك التعديلات، ستقوم على الفور بإحالة تلك القوانين إلى البرلمان، ثم بعد ذلك سيتم إحالتها للجان المختصة.

وكان مشروع قانون الكاميرات قد أثار حالة من الجدل عقب التقدم به، حيث عارضه عدد كبير من النواب، مشيرين إلى أن تركيب الكاميرات بالشكل الذي يتضمنه القانون، يحمل الكثير من الاعتداء على الحياة الخاصة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رسائل تذكرة المترو إلى الرئيس والنظام

جمال سلطان

الإسلاميون والخلافة.. تعايش أم صدام مع العالم؟!

محمود سلطان

دروس في المصالحة من مهاتير وأنور وعزيزة

فراج إسماعيل

القشة.. وظهر «الفقير»

حسام فتحي

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

(بنات زى الفل فى رمضان)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» رسميا.. تعرف على طاقم حكام نهائي الكأس
» تعرف على حالة طقس اليوم
» تليجراف: صلاح تفوق على رونالدو وشيرر و سواريز .. فليحييه الجميع
» مفاجأة كبيرة تحدث هذا العام لجميع المسلمين أول يوم رمضان
» شاهد .. صورة سيلفي لزوجين تودي بحياة طفلتهما
» القبض على حارق الطيار "الكساسبة" .. هذه اعترافاته
» قيادات موالية للقذافي تعلن دعما الكامل لحفتر
» تعرف على الدول التي تغيبت عن حفل نقل سفارة أمريكا للقدس
» "أديب" يوجه رسالة إلى رئيس "الجزيرة" الجديد
» مخاوف من انهيار «سد النهضة» قبل 2022
» تعليق تاريخي من "أديب" على فوز "صلاح" بالحذاء الذهبي

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
فوانيس رمضان
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون