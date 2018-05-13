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عودة صلاة التراويح بمسجد«القائد إبراهيم»

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صلاة التروايح بمسجد القائد إبراهيم "أرشيفية"
صلاة التروايح بمسجد القائد إبراهيم "أرشيفية"

المصريون

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وزير الأوقاف

اسكندرية

صلاة التراويح

مسجد القائد ابراهيم

قال محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن مسجد القائد إبراهيم بمحطة الرمل بوسط الإسكندرية سوف يشهد إقبال كبير بعد إعادة صلاة التراويح فيه هذا العام بعد إلغائها منذ عامين، بعد موافقة وزير الأوقاف على ندب الشيخ بركات البخاري من محافظة أسيوط، ليصلي إماما بمسجد القائد إبراهيم هذا العام.

 وأضاف أن مساجد وزوايا المحافظة تزينت لاستقبال شهر رمضان المبارك، وأصبحت على أهبة الاستعداد لروحانيات أيام الشهر الفضيل، وذلك بعد نظافة المساجد والزوايا، تنفيذا لتوجيهات محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بجعل بيوت الله واحات للراحة الربانية ونشر الوسطية والاعتدال.

وأشار «العجمي»، إلى أن جميع الأئمة والدعاة جاهزين لهذا العام بصورة مميزة ومختلفة عن جميع الأعوام السابقة، وذلك بتنفيذ برنامج يومي يبدأ من صلاة الفجر وأداء درس يومي عقب صلاة العصر ويعقبه جلسات للإفتاء لأخذ الفتوى من أهل التخصص من أبناء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.


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