بالفيديو.. لحظة استلام «صلاح» جائزة الحذاء الذهبى

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

صلاح

توج محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، بجائزة هداف الدوري الإنجليزي «البريميرليج» فى الموسم الحالي 2017/2018.

وقام كينى دالجليش أسطورة ليفربول، بتكريم محمد صلاح الذى كان برفقة ابنته مكة عقب انتهاء المباراة، وذلك عقب فوزه بجائزتى أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزي من قبل رابطتى المحترفين والنقاد الرياضيين، كما تسلم جائزة الحذاء الذهبى للبريميرليج.

وأصبح محمد صلاح يغرد منفردًا فى صدارة قائمة هدافى الدوري الإنجليزي برصيد 32 هدفًا، بفارق هدفين عن هارى كين نجم توتنهام هوتسبير الذى أنهى الموسم فى المركز الثانى.

وأصبح محمد صلاح، أفضل هداف فى موسم واحد بتاريخ الدورى الإنجليزى بنظام الـ38 جولة وبالتحديد منذ عام 1992، بعدما رفع رصيده من الأهداف إلى 32، ليكسر الرقم القياسى المسجل بإسم الثلاثى آلان شيرار، وكريستيانو رونالدو ولويس سواريز.

يذكر أن محمد صلاح، سجل محمد صلاح هدفًا وصنع آخر ليقود الريدز للفوز على ضيفه برايتون، بنتيجة 4/0، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزى.


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