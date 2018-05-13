السفبر البريطاني لـ«صلاح»: «يعيش الملك»

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

حرص جون كاسن، السفير البريطاني في القاهرة، على تهئنة النجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول والمنتخب الوطني، بعد فوزه بجائزة هداف الدوري الإنجليزي.

وكتب «كاسن» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مهنئًا «صلاح»:«يعيش الملك».

وكان محمد صلاح، توج اليوم الأحد، بجائزة هداف الدوري الإنجليزى الممتاز برصيد 32 هدفًا، وأفضل لاعب بالدوري عقب مباراة برايتون، في ختام الدوري الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

يذكر أن محمد صلاح قد أحرز هدفًا وصنع آخر في فوز فريقه اليوم الأحد، على برايتون 0/4، في ختام مباريات الدوري الإنجليزي.


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