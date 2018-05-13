  • الإثنين 14 مايو 2018
  • بتوقيت مصر09:51 ص
بحث متقدم
صلاح

بالصور.. "صلاح" يقتحم الصحف الانجليزية

الدولار يرتعش أمام الجنيه

ارتفاع جديد لأسعار الدولار بالبنوك والسوق السوداء

ممدوح حمزة

ممدوح حمزة يكشف مفاجأة عن مترو الأنفاق

الدولار والجنيه

نبوءة اقتصادية مرعبة لـ"أبو عرايس": اربطو الأحزمة

خيري رمضان

خبر صادم يعلنه خيري رمضان بخصوص تذاكر المترو

مرتضى منصور

مرتضى منصور: "احنا أمام كارثة كبرى بسبب هذا الأمر"

الإخوان المسلمين

أغرب ما قاله عمرو أديب بشأن المصالحة مع الإخوان

الرئيس السيسي

الصلة بين توقيت "اسأل الرئيس" وأزمة "تذاكر المترو"

شعار جماعة الإخوان

تجريم المصالحة مع الإخوان جريمة دستورية

العجيري

مفاجأة كبيرة تحدث هذا العام لجميع المسلمين أول يوم رمضان

أثناء تكريمه..

بالفيديو.. ظهور استثنائى لزوجة «صلاح»

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

تعليق "أديب" على حلقته مع محمد صلاح

#

بالفيديو.. محمد صلاح يسجل هدفه الـ22 في الدوري الإنجليزي

#

بالفيديو.. هدف عالمي لـ «صلاح» أمام توتنهام

#

بالفيديو.. أول ظهور لـ «مؤمن زكريا» مع أهلي جدة

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

صلاح

ظهرت زوجة محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول والمنتخب الوطني، داخل ملعب «أنفيلد»، احتفالًا بفوز زوجها بلقب هداف الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب.

واحتفلت زوجة المهاجم المصري وابنتهما “مكة” التي خطفت الأنظار، خلال تتويج والدها بجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي، وجائزة هداف الدوري.

ونزلت مكة، إلى أرض الملعب مع والدها، لحظة استلامه للجائزة وداعبت الكرة أمام الجماهير، وهي ترتدي القميص رقم 11 الخاص بوالدها.

وتُوّج النجم المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، بلقب هداف الموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليج) مع نهاية منافسات المسابقة المحلية، عقب نهاية مباراة فريقه أمام برايتون في ختام الدوري الإنجليزي.

ونجح صلاح (25 عامًا) في تسجيل هدف في مرمى برايتون في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة للمسابقة المحلية، والتي انتهت بفوز ليفربول برباعية نظيفة.

واستلم صلاح، الحذاء الذهبي أمام ليفربول في ملعب أنفيلد بعد أن وصل رصيده من الأهداف إلى 32 هدفًا، متفوقًا بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنهام، ليكسر سيطرة الأخير على اللقب في الموسمين الماضيين.

كما استلم جائزة أفضل لاعب في الدوري الممنوحة من قبل رابطة دوري المحترفين، وأفضل لاعب الممنوحة من رابطة النقاد الرياضيين.

بذلك، بات صلاح أول مصري وعربي يحقق لقب هداف “البريمرليج” وهو إنجاز يضاف إلى رصيده.

وبهدف اليوم، أصبح صلاح اللاعب الأكثر تسجيلًا للأهداف خلال موسم واحد من مسابقة «البريمرليج» الذي يتكون من 38 جولة.

وأنهى المهاجم المصري شراكته مع كل من آلان شيرار والبرتغالي كريستيانو رونالدو والأورجوياني لويس سواريز، الذين سجلوا 31 هدفًا خلال موسم واحد من الدوري الإنجليزي.

وعادل صلاح، رقم الهولندي فان نيستلروي مع مانشستر يونايتد حيث سجل 44هدفًا موسم 2002- 2003 في قائمة الأكثر تسجيلًا للأهداف من “البريمرليج” يسجل هذا العدد من الأهداف في جميع المسابقات بموسم واحد.

وأصبح صلاح أيضًا هو خامس لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في مرمى 17 فريقًا مختلفًا بنفس الموسم، حيث أحرز أهدافًا في جميع الفرق باستثناء فريقي مانشستر يونايتد وسوانزي سيتي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رسائل تذكرة المترو إلى الرئيس والنظام

جمال سلطان

الإسلاميون والخلافة.. تعايش أم صدام مع العالم؟!

محمود سلطان

دروس في المصالحة من مهاتير وأنور وعزيزة

فراج إسماعيل

القشة.. وظهر «الفقير»

حسام فتحي

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

(بنات زى الفل فى رمضان)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» رسميا.. تعرف على طاقم حكام نهائي الكأس
» تعرف على حالة طقس اليوم
» تليجراف: صلاح تفوق على رونالدو وشيرر و سواريز .. فليحييه الجميع
» مفاجأة كبيرة تحدث هذا العام لجميع المسلمين أول يوم رمضان
» شاهد .. صورة سيلفي لزوجين تودي بحياة طفلتهما
» القبض على حارق الطيار "الكساسبة" .. هذه اعترافاته
» قيادات موالية للقذافي تعلن دعما الكامل لحفتر
» تعرف على الدول التي تغيبت عن حفل نقل سفارة أمريكا للقدس
» "أديب" يوجه رسالة إلى رئيس "الجزيرة" الجديد
» مخاوف من انهيار «سد النهضة» قبل 2022
» تعليق تاريخي من "أديب" على فوز "صلاح" بالحذاء الذهبي

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
فوانيس رمضان
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون