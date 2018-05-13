محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد

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قضايا وحوادث

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محكمة

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حركة حسم

المحكمة العسطرية

محاكمة 304 متهم

اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز

تنظر غدًا الاثنين المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا بعد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان.

ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبد الهادى.


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