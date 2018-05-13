  • الإثنين 14 مايو 2018
  • بتوقيت مصر09:51 ص
بحث متقدم
صلاح

بالصور.. "صلاح" يقتحم الصحف الانجليزية

الدولار يرتعش أمام الجنيه

ارتفاع جديد لأسعار الدولار بالبنوك والسوق السوداء

ممدوح حمزة

ممدوح حمزة يكشف مفاجأة عن مترو الأنفاق

الدولار والجنيه

نبوءة اقتصادية مرعبة لـ"أبو عرايس": اربطو الأحزمة

خيري رمضان

خبر صادم يعلنه خيري رمضان بخصوص تذاكر المترو

مرتضى منصور

مرتضى منصور: "احنا أمام كارثة كبرى بسبب هذا الأمر"

الإخوان المسلمين

أغرب ما قاله عمرو أديب بشأن المصالحة مع الإخوان

الرئيس السيسي

الصلة بين توقيت "اسأل الرئيس" وأزمة "تذاكر المترو"

شعار جماعة الإخوان

تجريم المصالحة مع الإخوان جريمة دستورية

العجيري

مفاجأة كبيرة تحدث هذا العام لجميع المسلمين أول يوم رمضان

4 طرق تكشف من خلالها البطيخ المسرطن؟

الصفحة الأخيرة

بطيخ
بطيخ (أرشيفية)

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

جودة: 5 أسباب تنذر بوقوع مشكلة محلية قريبا

#

هكذا يمكن أن يتحول ذراعك إلى شاشة لعرض الفيديوهات

#

14 طريقة لفقد 5 كيلو جرامات من وزنك

#

إسرائيل تستعد للسيطرة على العالم بطريقة غير متوقعة

اغذية

الصيف

الخضار

البطيخ

الفواكه

أفاد موقع "ميديافور" الفرنسي بأن وجود الشقوق داخل ثمرة البطيخ يعني أنها تعرضت للمواد الكيميائية.

وأوضح الموقع أن بعض المزارعين يستخدمون مادة كيميائية تساعد على زيادة حجم البطيخ وجعله ينمو خلال مدة قصيرة.

كما أشار إلى أنه لم يتم منع استخدام هذه المادة بعد على مستوى العالم، لكنّه نبه، نقلاً عن "وكالة حماية البيئة الأميركية"، إلى تأثيراتها السلبية على صحة الإنسان.

فإذا أردت التمييز بين البطيخ المسرطن وذلك السليم، ليس عليك سوى أن تتبع هذه التعليمات:

1- انتبه للون والشكل: فلون البطيخة السليمة يتراوح بين القاتم والفاتح كما أن سطحها لامع.

2- راقب الحجم: لا تختار البطيخ الضخم أو صغير الحجم، بل فضل ذلك المتوسط.

3- لاحظ الوزن: فلكي تكون البطيخة سليمة، يجب أن تكون مليئة باللب والعصارة وهذا يعني أن وزنها ثقيل إلى حدّ ما.

4- تفقد الجزء الأسفل من البطيخة، فيجب أن يكون موضع ملامستها للأرض أصفر اللون. ومن الأفضل أن يكون اللون داكنًا.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رسائل تذكرة المترو إلى الرئيس والنظام

جمال سلطان

الإسلاميون والخلافة.. تعايش أم صدام مع العالم؟!

محمود سلطان

دروس في المصالحة من مهاتير وأنور وعزيزة

فراج إسماعيل

القشة.. وظهر «الفقير»

حسام فتحي

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

(بنات زى الفل فى رمضان)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» رسميا.. تعرف على طاقم حكام نهائي الكأس
» تعرف على حالة طقس اليوم
» تليجراف: صلاح تفوق على رونالدو وشيرر و سواريز .. فليحييه الجميع
» مفاجأة كبيرة تحدث هذا العام لجميع المسلمين أول يوم رمضان
» شاهد .. صورة سيلفي لزوجين تودي بحياة طفلتهما
» القبض على حارق الطيار "الكساسبة" .. هذه اعترافاته
» قيادات موالية للقذافي تعلن دعما الكامل لحفتر
» تعرف على الدول التي تغيبت عن حفل نقل سفارة أمريكا للقدس
» "أديب" يوجه رسالة إلى رئيس "الجزيرة" الجديد
» مخاوف من انهيار «سد النهضة» قبل 2022
» تعليق تاريخي من "أديب" على فوز "صلاح" بالحذاء الذهبي

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
فوانيس رمضان
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون