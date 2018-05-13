4 طرق تكشف من خلالها البطيخ المسرطن؟

13 مايو 2018 - 07:42 م

أفاد موقع "ميديافور" الفرنسي بأن وجود الشقوق داخل ثمرة البطيخ يعني أنها تعرضت للمواد الكيميائية.

وأوضح الموقع أن بعض المزارعين يستخدمون مادة كيميائية تساعد على زيادة حجم البطيخ وجعله ينمو خلال مدة قصيرة.

كما أشار إلى أنه لم يتم منع استخدام هذه المادة بعد على مستوى العالم، لكنّه نبه، نقلاً عن "وكالة حماية البيئة الأميركية"، إلى تأثيراتها السلبية على صحة الإنسان.

فإذا أردت التمييز بين البطيخ المسرطن وذلك السليم، ليس عليك سوى أن تتبع هذه التعليمات:

1- انتبه للون والشكل: فلون البطيخة السليمة يتراوح بين القاتم والفاتح كما أن سطحها لامع.

2- راقب الحجم: لا تختار البطيخ الضخم أو صغير الحجم، بل فضل ذلك المتوسط.

3- لاحظ الوزن: فلكي تكون البطيخة سليمة، يجب أن تكون مليئة باللب والعصارة وهذا يعني أن وزنها ثقيل إلى حدّ ما.

4- تفقد الجزء الأسفل من البطيخة، فيجب أن يكون موضع ملامستها للأرض أصفر اللون. ومن الأفضل أن يكون اللون داكنًا.