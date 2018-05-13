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كلب ينهى طموح عارضة أزياء شهيرة

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سوزيل ماكنتوش
سوزيل ماكنتوش

وكالات

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كلب

عارضة أزياء

طموح

هاجم كلب متوحش، فتاة تدعى سوزيل ماكنتوش، تبلغ من العمر 23 عامًا، وأصابها بجروح بالغة في وجهها، الأمر الذي تسبب في القضاء على حلم عمرها بأن تصبح عارضة أزياء شهيرة.

وأمضت "سوزيل" أسبوعًا كاملًا في المستشفى، لإعداد جراحات تجميلية، لتخفي أثار الجروح، وعلى الرغم من ذلك، لم تشف الإصابات بشكل نهائي وتركت أثرًا كبيرًا على وجهها.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت "سوزيل": "كنت أزور أحد أصدقائي في جنوب غرب استراليا، وكنا نلعب مع الكلب كثيرًا ثم وضعناه في السيارة، وبعدها ذهبت للسيارة ثانية لأحضر شيئًا منها، فقفز الكلب على وجهي".

وتابعت: "ولم أفعل أي شىء لإغضابه، حيث أخذ ينهشني حتى شعرت بأن أنفي أصبح متدليًا، هذا الحادث حطم حلمي بأن أكون عارضة أزياء شهيرة، والآن لا أعرف ماذا أفعل".


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