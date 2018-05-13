  • الإثنين 14 مايو 2018
  • بتوقيت مصر09:51 ص
بحث متقدم
صلاح

بالصور.. "صلاح" يقتحم الصحف الانجليزية

الدولار يرتعش أمام الجنيه

ارتفاع جديد لأسعار الدولار بالبنوك والسوق السوداء

ممدوح حمزة

ممدوح حمزة يكشف مفاجأة عن مترو الأنفاق

الدولار والجنيه

نبوءة اقتصادية مرعبة لـ"أبو عرايس": اربطو الأحزمة

خيري رمضان

خبر صادم يعلنه خيري رمضان بخصوص تذاكر المترو

مرتضى منصور

مرتضى منصور: "احنا أمام كارثة كبرى بسبب هذا الأمر"

الإخوان المسلمين

أغرب ما قاله عمرو أديب بشأن المصالحة مع الإخوان

الرئيس السيسي

الصلة بين توقيت "اسأل الرئيس" وأزمة "تذاكر المترو"

شعار جماعة الإخوان

تجريم المصالحة مع الإخوان جريمة دستورية

العجيري

مفاجأة كبيرة تحدث هذا العام لجميع المسلمين أول يوم رمضان

ترحيل توفيق عكاشة إلى سجن طره بعد القبض عليه

قضايا وحوادث

توفيق عكاشة
توفيق عكاشة

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

القبض علي «توفيق عكاشة» بالعجوزة

#

بالفيديو.. لميس الحديدي لـ شفيق: " ايه قصة الترحيل والقبض عليك؟"

#

بالصور.. أنصار شفيق يتجمعون أمام مطار القاهرة

#

أول صورة لشفيق في طائرة الترحيل إلى القاهرة

الاجهزة الامنية

التزوير

سجن طرة

توفيق عكاشة

قال مصدر أمني إن قوات الأمن رحلّت الإعلامى توفيق عكاشة إلى سجن طره، لتنفيذ حكم قضائي بحبسه سنة فى قضية تزوير شهادة دكتوراه.

كانت مباحث الجيزة، قد ألقت القبض على الإعلامى والبرلماني السابق توفيق عكاشة مالك "قناة الفراعين" في دائرة قسم شرطة العجوزة وتم ترحيله إلى دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أن محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار رامي عرايس، أصدرت حكما، فى مايو العام الماضي، بحبس عكاشة، لمدة سنة بتهمة بتزوير شهادة الدكتوراة، بعدما أحاله النائب العام للمحاكمة الجنائية إثر بلاغ تقدم به محام ضده، مؤكدًا أن "عكاشة" خريج معهد خدمة اجتماعية.

وفي سبمتبر من العام ذاته، قضت محكمة الجنح المُستأنفة بتأييد حبس عكاشة لمدة سنة واحدة.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إنها استندت إلى شهادة ضابط بإدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، التابعة لإدارة الأموال العامة، والذي أكدت تحرياته أن شهادة الدكتوراة الخاصة بالمتهم مزورة، كما تبين عدم وجود جامعة تحمل اسم "ليكوود برادنتون"، بعد الاستعلام من المجلس الأعلى للجامعات والسفارة الأمريكية بالقاهرة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رسائل تذكرة المترو إلى الرئيس والنظام

جمال سلطان

الإسلاميون والخلافة.. تعايش أم صدام مع العالم؟!

محمود سلطان

دروس في المصالحة من مهاتير وأنور وعزيزة

فراج إسماعيل

القشة.. وظهر «الفقير»

حسام فتحي

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

(بنات زى الفل فى رمضان)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» رسميا.. تعرف على طاقم حكام نهائي الكأس
» تعرف على حالة طقس اليوم
» تليجراف: صلاح تفوق على رونالدو وشيرر و سواريز .. فليحييه الجميع
» مفاجأة كبيرة تحدث هذا العام لجميع المسلمين أول يوم رمضان
» شاهد .. صورة سيلفي لزوجين تودي بحياة طفلتهما
» القبض على حارق الطيار "الكساسبة" .. هذه اعترافاته
» قيادات موالية للقذافي تعلن دعما الكامل لحفتر
» تعرف على الدول التي تغيبت عن حفل نقل سفارة أمريكا للقدس
» "أديب" يوجه رسالة إلى رئيس "الجزيرة" الجديد
» مخاوف من انهيار «سد النهضة» قبل 2022
» تعليق تاريخي من "أديب" على فوز "صلاح" بالحذاء الذهبي

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
فوانيس رمضان
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون